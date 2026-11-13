Addio ad Antonio De Feo, storico esponente della Democrazia Cristiana di Varese

È morto a 77 anni Antonio De Feo, figura storica della Democrazia Cristiana varesina e protagonista della politica locale negli anni della Prima Repubblica. Si è spento giovedì 12 novembre, dopo una malattia. Nel corso della sua attività politica aveva ricoperto incarichi di primo piano, tra cui quello di segretario della Dc e di assessore al Comune di Varese.

De Feo è stato uno dei volti della politica cittadina in una stagione segnata dalla centralità della Democrazia Cristiana nelle amministrazioni locali. La sua esperienza istituzionale lo aveva portato anche a Palazzo Estense.

Il nome di Antonio De Feo è legato anche ad alcune vicende giudiziarie che hanno attraversato la storia politica e amministrativa del territorio. Negli anni di Tangentopoli, la stagione di inchieste che contribuì alla fine della Prima Repubblica, fu coinvolto in indagini legate al mondo della politica e degli appalti. Le vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto si conclusero con l’assoluzione nel 2007 in Cassazione.

L’ultimo saluto ad Antonio De Feo è in programma lunedì 16 novembre 2026 alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Galliate Lombardo.

La camera ardente è allestita alla Casa Funeraria Gallio di Induno Olona, in via San Pietro 9.