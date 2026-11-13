Varese News

Varese Laghi

Addio ad Antonio De Feo, storico esponente della Democrazia Cristiana di Varese

Si è spento a 77 anni dopo una lunga malattia. Era stato segretario della Democrazia Cristiana e assessore comunale a Palazzo Estense. L'ultimo saluto lunedì 16 novembre a Galliate Lombardo

de feo

È morto a 77 anni Antonio De Feo, figura storica della Democrazia Cristiana varesina e protagonista della politica locale negli anni della Prima Repubblica. Si è spento giovedì 12 novembre, dopo una malattia. Nel corso della sua attività politica aveva ricoperto incarichi di primo piano, tra cui quello di segretario della Dc e di assessore al Comune di Varese.

De Feo è stato uno dei volti della politica cittadina in una stagione segnata dalla centralità della Democrazia Cristiana nelle amministrazioni locali. La sua esperienza istituzionale lo aveva portato anche a Palazzo Estense.

Il nome di Antonio De Feo è legato anche ad alcune vicende giudiziarie che hanno attraversato la storia politica e amministrativa del territorio. Negli anni di Tangentopoli, la stagione di inchieste che contribuì alla fine della Prima Repubblica, fu coinvolto in indagini legate al mondo della politica e degli appalti. Le vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto si conclusero con l’assoluzione nel 2007 in Cassazione.

L’ultimo saluto ad Antonio De Feo è in programma lunedì 16 novembre 2026 alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Galliate Lombardo.

La camera ardente è allestita alla Casa Funeraria Gallio di Induno Olona, in via San Pietro 9.

 

ANTONIO DE FEO

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Novembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.