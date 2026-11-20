Addobbi natalizi privi delle necessarie indicazioni di sicurezza e senza la prevista marcatura CE. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Gallarate nel corso di una serie di controlli in tre esercizi commerciali tra Gallarate e Sesto Calende. Complessivamente sono stati sequestrati circa 16.500 articoli, in gran parte palline di Natale e decorazioni destinate al periodo delle festività.

L’attività ispettiva è stata intensificata in vista del Natale, con particolare attenzione ai prodotti destinati ai bambini, alle decorazioni e alle luminarie. Nei negozi controllati le Fiamme Gialle hanno individuato articoli messi in vendita senza le avvertenze obbligatorie relative alla sicurezza dei minori oppure privi della marcatura CE, in violazione delle disposizioni previste dal Codice del Consumo.

Un aspetto tutt’altro che formale, considerata la tipologia dei prodotti sequestrati. Molte decorazioni contenevano infatti piccole componenti, come gancetti metallici o glitter, che possono comportare rischi per i bambini. In questi casi è obbligatorio indicare chiaramente il possibile pericolo di soffocamento e riportare le necessarie avvertenze.

Anche la marcatura CE rappresenta un requisito fondamentale: certifica che il prodotto rispetta gli standard europei in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale.

I titolari dei tre esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio dei procedimenti amministrativi. Le sanzioni previste possono arrivare complessivamente fino a 77.469 euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo della Guardia di Finanza contro l’abusivismo commerciale, la contraffazione e la vendita di prodotti non conformi. Un’attività che punta non soltanto a tutelare i consumatori, ma anche a contrastare forme di concorrenza sleale che penalizzano gli operatori economici rispettosi delle regole.

Con l’avvicinarsi delle festività, l’attenzione delle Fiamme Gialle si concentra dunque anche sugli acquisti natalizi, per impedire che prodotti potenzialmente pericolosi o privi dei requisiti previsti dalla normativa finiscano nelle case dei consumatori.