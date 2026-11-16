Adele Patrini: «Ho imparato a disobbedire alla malattia»

Adele Patrini è presidente dell’Associazione Caos, Centro Ascolto donne Operate al Seno, fondata nel 2003, e coordinatrice di Favo Lombardia. Siede oggi in diversi tavoli istituzionali dedicati all’umanizzazione delle cure in campo oncologico. Si definisce «laureata in cancro», per aver affrontato tre volte il tumore al seno. È da quell’esperienza di sofferenza, paura e ansia che ha costruito un percorso di impegno civico che dura ormai da quasi trent’anni.

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Qual è il suo rapporto con il territorio varesino?

«Nasco a Varese, un caldissimo agosto di tanti anni fa, da una mamma intelligentissima, bellissima, geniale, ma anche molto selettiva ed esigente, con tante aspettative che io deludevo sempre. Un papà alpino del ’99 con due occhi verdi da sballo. Il primo rapporto con il territorio nasce da adolescente, dalle suore del Collegio Sant’Ambrogio. Arrivavo da brava bambina per non deludere le attese di mia madre, col cappottino di casentino arancione, il kilt, le calze di pizzo, il cerchietto in testa. Questo mi ha forgiato. Poi tutto cambia nel 1968, quando torno nella stessa sede come studentessa: metaforicamente mi tolgo il cappottino per bene e mi infilo l’eschimo e la sciarpa rossa. Comincio a fare un Sessantotto che, però, non aveva un sapore politico, ma di trasgressione».

C’è stato qualcosa che ha segnato in modo particolare quegli anni?

«Le parole di Oriana Fallaci: quando Eva colse la mela non nacque il peccato originale, ma una splendida virtù chiamata disobbedienza. Noi sessantottini volevamo disobbedire al sistema, al perbenismo, all’occultamento delle emozioni e delle fragilità. Era una disobbedienza che poi, senza saperlo, mi sarebbe servita molti anni dopo, in un’altra battaglia».

Quali sono i suoi luoghi del cuore?

«Sono quattro e insieme formano un unico luogo, praticamente il cuore. Il primo è la camminata che dalla prima cappella del Sacro Monte arriva al Forte di Orino: la via delle cappelle permette di camminare insieme allo Spirito Santo, poi si arriva nel Borgo, con i tetti bassi e le lucine. Si affrontano, quindi, le Pizzelle nel profumo di rosa canina, finché si è travolti dalla maestosità del Liberty dell’hotel e si prosegue tra larici e pini fino al piazzale del Forte, un mondo rotondo come le mammelle: un abbraccio terapeutico.

Il secondo è Malnate, dove sono cresciuta, il campo da baseball dove il 24 maggio 2009 ho fondato la squadra di baseball per ciechi, quattro volte campione d’Italia.

Il terzo è il Palazzetto dello Sport, legato al mio percorso sentimentale, dove ho imparato ad amare la pallacanestro e, più ancora, un giocatore di pallacanestro, il padre dei miei figli, un amore concepito proprio negli spogliatoi.

Il quarto è la piazzetta del Borgo di Castiglione Olona, dove nel novembre 1978 ho passeggiato con Ambrogio Fogar, reduce dal naufragio del Surprise e dai 74 giorni alla deriva su una zattera, prima della sua partenza per il Polo Nord».

Qual è la caratteristica dei varesini che riconosce anche in sé?

«Mi colpisce quotidianamente questa dicotomia: la capacità di passare da una diffidenza selettiva a un’apertura progettuale e strategica. Penso che Varese abbia tante potenzialità, ma bisogna entrare bene nella sua pancia, a volte chiusa».

Com’è nato il suo impegno al fianco delle persone ammalate?

«La mia storia medica non inizia a Varese nella sua parte embrionale: sono quasi trent’anni che viaggio con il cancro, dal ’97. La rabbia è una ferita come tutte le altre: per provare sollievo dobbiamo materializzarla, farla uscire allo scoperto. Dopo la diagnosi ho sentito l’esigenza di trasformare una condizione passiva in una attiva e mi sono detta: adesso voglio vedere chi vince. I miei bisogni sono diventati in automatico i bisogni di tutte le donne ammalate di tumore, che ho sempre definito meravigliose e ferite. Ho deciso di creare una squadra per facilitare l’integrazione tra obiettivi scientifici e tutela della soggettività, delle emozioni, della libertà di scelta consapevole. Da qui il nome scelto per l’associazione, Caos: da un caos può nascere una stella danzante (citazione da Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche)».

Come si è sviluppato nel tempo il lavoro dell’associazione?

«Guardando indietro il percorso di Caos, individuo due tappe fondamentali: una scientifica, fatta di collaborazioni con Europa Donna, Favo, l’Accademia di Senologia Umberto Veronesi e la Scuola Italiana di Senologia; e una personale, legata al primo ricovero del ’97. Due strade che a un certo punto si sono intrecciate, perché non potevo occuparmi solo della parte clinica senza occuparmi anche di quella emotiva delle donne che incontravo».

Chi ha avuto un ruolo centrale in questo percorso?

«La professoressa Francesca Rovera, direttore della Breast Unit dell’Asst Sette Laghi. La definisco amica, sorella, mamma. Con lei ho deciso, un giorno di pioggia del giugno 2016, l’approccio chirurgico da affrontare insieme per la mia nuova recidiva: una mastectomia bilaterale senza ricostruzione, un approccio coraggioso, rivoluzionario. Ma nella mia storia di paziente, è stato determinante anche Umberto Veronesi. Gli dissi: di te non mi affascinano tanto le paternità scientifiche come la radioterapia intraoperatoria o la quadrantectomia, ma il fatto che ci hai insegnato a parlare di cancro in un modo diverso».

Come ha vissuto i momenti più difficili del ricovero?

«Non misi in valigia il pigiamino rosa, ma le tute da danza e le scarpe da ginnastica. Facevo footing intorno all’ospedale Del Ponte, senza uscire dal presidio. Ho imparato a disobbedire alla malattia, che non vuol dire mancarle di rispetto, ma vuol dire che le regole non le detta solo lei».

Che cosa è il successo secondo lei? In cosa ritiene di aver avuto successo?

«La definizione di successo per me è la capacità di risollevarsi dopo un evento traumatico. I primi successi hanno i nomi dei miei figli e nipoti: Federico, Veronica, Maria Vittoria, Gaia, Edoardo, Francesco, Nicolò, Luca, Antonio. Ma c’è un altro successo, più intimo, che è la Adele. Tutte le volte che cadeva, le regalavo un mondo nuovo, dove mischiavamo i talenti, abbattevamo i confini. Il sorriso diventava energia, il fascino giocava con l’ironia. Un successo che oggi riconosco nelle donne che incontro al centro di ascolto: meravigliose, ferite, con occhi che non mi stancherò mai di guardare».

C’è un aneddoto che racconta bene la passione per quello che fa?

«Ho vissuto per tutta la vita il terrore di deludere mia madre e questo mi ha segnato profondamente. Quando lei se n’è andata, ho preso la presidenza del baseball sempre per dimostrare di essere alla sua altezza. È un fardello incredibile, che ci segna nel profondo. Un peso che sono riuscita a lasciare andare solo di recente, davanti a una targa scoperta a Malnate in sua memoria, in occasione dell’intitolazione di un parchetto. Ho guardato quella targa, eravamo io e lei, e l’ho lasciata andare».

Che cosa vorrebbe dire, oggi, a chi vive un’esperienza simile alla sua?

«A tutte le brave bambine di qualunque età: la libertà vuol dire camminare nei boschi e non dover dimostrare più niente a nessuno».

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