Porte girevoli in casa UYBA Busto Arsizio: Melanie Parra lascia la società biancorossa che, al suo posto, richiama in biancorosso Adelina Ungureanu. La 26enne schiacciatrice rumena torna a vestire i panni della Farfalla quattro anni dopo il suo primo passaggio nel Varesotto. In quella occasione (2021-22) la Unet E-Work – in panchina c’era Marco Musso, in campo anche Valeria Battista – chiuse il campionato con un ottimo quinto posto e raggiunse le semifinali di Coppa Italia e Ungureanu collezionò 26 presenze con 97 punti totali.

Nata a Botosani, alta 1,87, Ungureanu è già una veterana della Serie A1: arrivò da Bucarest a Cuneo per poi giocare a Busto Arsizio, a Pinerolo, a Perugia e a Vallefoglia con cui ha vinto la Challenge Cup al termine della scorsa stagione. Un infortunio subito mentre era con la nazionale della Romania l’ha tolta per qualche mese dai giochi ma ora – assicurano in casa Uyba – la schiacciatrice è pronta per tornare in campo.

La Laica Cioccolato quindi mantiene una rosa “piena” dopo l’addio di Melanie Parra che era nell’aria da qualche tempo. La forte messicana aveva iniziato ai box la stagione per un infortunio da cui non è – di fatto – mai rientrata. Ora pare diretta a Bergamo, quindi la Uyba è corsa ai ripari richiamando la stella della Romania.

«Sono felice di tornare a Busto Arsizio, una società e un ambiente di cui conservo bellissimi ricordi – spiega la “Farfalla di ritorno” – Gli ultimi mesi non sono stati semplici, ma ho lavorato tanto per recuperare e adesso non vedo l’ora di tornare a fare quello che amo di più: giocare a pallavolo. Sto completando il mio percorso di recupero e la voglia di rientrare in campo è enorme. Ritrovare la UYBA e i suoi tifosi sarà uno stimolo in più. Voglio portare tutta la mia energia e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi».

Obiettivi che, forse, stanno cambiando almeno per il momento: la sconfitta interna di domenica contro Il Bisonte Firenze ha allontanato la Laica dalla zona playoff e costringerà le Farfalle a guardarsi le spalle visto un ruolino di marcia che recita “due vittorie” e otto sconfitte. Di fatto Ungureanu è un’aggiunta, perché Parra non ha mai giocato: vedremo se basterà a risalire la china.