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Rescaldina saluta l’agente della Polizia Locale Carlo Di Cristo, che lascerà il paese per trasferirsi in Campania. Di Cristo, che ha prestato servizio al Comando di via Matteotti per due anni, è stato “festeggiato” dall’amministrazione comunale con una cerimonia in municipio, un segno di stima per le qualità professionali di un agente che «esprime meglio la sintesi delle qualità che debbono caratterizzare un operatore di Polizia», come sottolineano da Piazza Chiesa.

Per salutare l’agente l’amministrazione comunale gli ha consegnato un frammento incorniciato della stanza del “Che bello”, progetto nato all’osteria sociale La Tela e realizzato da ragazzi con sindrome di Down e altre disabilità intellettive, che ogni anno trasformano un’intera sala del locale confiscato alla criminalità organizzata in un grande dipinto, tra colori, forme e creatività. A Di Cristo, inoltre, è stata consegnata una lettera.

«In questi due anni di permanenza da noi, ti sei contraddistinto per le rarissime doti di riflessività e di equilibrio, che fanno di te un agente di Polizia Locale esemplare – è il messaggio di commiato scelto dall’assessore Rosario Vitolo e dal sindaco Gilles Ielo -. Nella nuova sede, oltre a continuare così a presentare te stesso, ti auguriamo di testimoniare ed affermare la giustizia sempre con fermezza, mai però disgiunta dall’umanità che sei capace di trasmettere».