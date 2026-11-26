Agevolazioni TARIP 2026 a Varese, al via i rimborsi per il Terzo Settore contro gli sprechi
Pubblicato l'avviso pubblico del Comune di Varese per il rimborso parziale o integrale della TARIP 2025 destinato agli enti non profit impegnati nel recupero delle eccedenze. Domande via PEC sul portale comunale (indicata la scadenza del 9 dicembre nel sottotitolo e delle ore 12 del 19 dicembre nel testo)
È stato pubblicato il nuovo avviso pubblico del Comune di Varese per richiedere l’agevolazione sulla TARIP 2026, la misura rivolta alle realtà del non profit impegnate nella lotta agli sprechi. Il bando consente agli enti idonei di ottenere un rimborso, parziale o integrale, delle quote fissa e variabile versate nel corso del 2025.
L’iniziativa è riservata agli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS), incluse le imprese sociali registrate nell’apposita sezione del Registro delle Imprese. Per accedere al contributo è necessario svolgere in modo stabile e continuativo – e non occasionale – attività di recupero delle eccedenze di beni, ai sensi dell’articolo 16 della legge 166/2016, destinandole a finalità di solidarietà sociale.
«Confermiamo anche quest’anno una misura avviata nel 2022 che premia chi lavora quotidianamente su due fronti fondamentali: la riduzione dei rifiuti a tutela dell’ambiente e il supporto concreto alle fasce più fragili della popolazione – sottolinea Nicoletta San Martino, assessora alla Tutela ambientale, Sostenibilità sociale ed Economia circolare –. Questo bando si integra perfettamente con le altre azioni messe in campo dall’Amministrazione contro lo spreco, dal progetto Ri-HUB Food Varese, nato all’interno del tavolo ‘Varese città antispreco’, fino all’esperienza del Centro del Riuso, dimostrando quanto sia efficace la sinergia tra istituzioni e Terzo Settore».
Modalità di presentazione delle domande
La documentazione richiesta deve essere trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) – con scadenza indicata al 9 dicembre nel sommario del comunicato e alle ore 12:00 del 19 dicembre 2026 nelle modalità operative. Il testo integrale dell’avviso e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.varese.it.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.