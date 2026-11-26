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È stato pubblicato il nuovo avviso pubblico del Comune di Varese per richiedere l’agevolazione sulla TARIP 2026, la misura rivolta alle realtà del non profit impegnate nella lotta agli sprechi. Il bando consente agli enti idonei di ottenere un rimborso, parziale o integrale, delle quote fissa e variabile versate nel corso del 2025.

L’iniziativa è riservata agli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS), incluse le imprese sociali registrate nell’apposita sezione del Registro delle Imprese. Per accedere al contributo è necessario svolgere in modo stabile e continuativo – e non occasionale – attività di recupero delle eccedenze di beni, ai sensi dell’articolo 16 della legge 166/2016, destinandole a finalità di solidarietà sociale.

«Confermiamo anche quest’anno una misura avviata nel 2022 che premia chi lavora quotidianamente su due fronti fondamentali: la riduzione dei rifiuti a tutela dell’ambiente e il supporto concreto alle fasce più fragili della popolazione – sottolinea Nicoletta San Martino, assessora alla Tutela ambientale, Sostenibilità sociale ed Economia circolare –. Questo bando si integra perfettamente con le altre azioni messe in campo dall’Amministrazione contro lo spreco, dal progetto Ri-HUB Food Varese, nato all’interno del tavolo ‘Varese città antispreco’, fino all’esperienza del Centro del Riuso, dimostrando quanto sia efficace la sinergia tra istituzioni e Terzo Settore».

Modalità di presentazione delle domande

La documentazione richiesta deve essere trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) – con scadenza indicata al 9 dicembre nel sommario del comunicato e alle ore 12:00 del 19 dicembre 2026 nelle modalità operative. Il testo integrale dell’avviso e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.varese.it.