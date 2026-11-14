Agli Stati Generali della Scuola Digitale l’IA entra nella scuola dell’infanzia: “Un alleato invisibile dietro le quinte”

Portare l’Intelligenza Artificiale nella scuola dell’infanzia senza mettere schermi davanti ai bambini, trasformando invece l’algoritmo in un supporto silenzioso per i docenti. È stato questo il tema al centro dell’incontro “IA nella scuola dell’infanzia: strumenti creativi tra etica, privacy e didattica”, ospitato nella Sala Ettore Ponti di Villa Andrea all’interno della sezione “Abitare la conoscenza” degli Stati Generali della Scuola Digitale.

Il tavolo di lavoro è nato con l’obiettivo di offrire agli insegnanti uno spazio concreto di riflessione e confronto per governare con consapevolezza una tecnologia che attraversa ormai tutto il mondo dell’istruzione. Demistificare l’uso dell’IA nella prima infanzia, chiarendo i dubbi legati al rispetto delle linee guida ministeriali, dell’AI Act europeo e della tutela della privacy dei minori.

Un alleato invisibile dietro le quinte

A guidare la sessione sono Cristina Checchin e Lucia Russo, formatrici di Impara Digitale. La proposta metodologica non prevede l’utilizzo diretto di dispositivi digitali da parte dei più piccoli, ma si basa su un approccio definito di “IA mediata e unplugged”. In questo modello, l’insegnante gestisce la tecnologia dietro le quinte. L’Intelligenza Artificiale diventa così uno strumento per generare materiali di supporto, stimoli narrativi, tracce visive e percorsi di logica corporea che poi prendono vita in classe attraverso l’esperienza tattile, motoria e relazionale.

«Siamo convinte – spiega Cristina Checchin, formatrice Impara Digitale – che il bambino sia immerso nella società e che la nostra sia una società digitale: per questo non possiamo estrapolarlo e decontestualizzarlo, ed eliminare il digitale al cento per cento secondo noi è sbagliato. Siamo consapevoli che ci siano tantissimi rischi, perché approfondendo la questione i contro superano i pro, ma attraverso la media education, educando i bambini fin dalla tenerissima età, arriveremo ad avere degli adolescenti capaci di utilizzare le tecnologie in modo proficuo e valido, senza farsi sovrastare dall’intelligenza artificiale».

Al centro della riflessione resta la tutela della dimensione emotiva e umana del percorso educativo. «Come recita anche il titolo del convegno, dobbiamo cercare di mantenere ciò che è umano, ovvero l’unica cosa che ci differenzia dalla macchina: i sentimenti e tutta quella sfera che appartiene all’uomo e non alla macchina – prosegue Checchin –. Vogliamo assolutamente preservare questo aspetto, unendo i sentimenti alla tecnologia, perché il nostro intento è essere tecnicamente rassicuranti e pedagogicamente stimolanti. Partiamo proprio da questa provocazione».

L’uso pratico in aula punta quindi a potenziare le attività tradizionali senza sostituirle. «Non si tratta di rincorrere la realtà virtuale – conclude la formatrice –, ma di usare l’intelligenza artificiale come strumento, uno strumento dietro le quinte. Io posso utilizzarla in prima persona come insegnante per sviluppare e ottenere un determinato obiettivo, rendendo più interattivi quei momenti che già viviamo, penso alla materia e al corpo dell’azione, grazie all’intelligenza artificiale, ma senza sostituirli completamente».

Casi pratici ed etica in sezione

Durante l’appuntamento, i partecipanti sono stati coinvolti direttamente nell’analisi di casi pratici per acquisire gli strumenti necessari a valutare e progettare attività didattiche etiche, sicure e cucite su misura per le esigenze della propria classe. La sfida educativa proposta dal tavolo di lavoro non consiste infatti nel respingere l’innovazione tecnologica, ma nell’integrarla con criterio, preservando la dimensione relazionale e concreta che caratterizza la scuola dell’infanzia.