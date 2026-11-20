Celebrare con una festa il decimo anniversario di una legge certo non è usuale, ma diventa un bisogno condiviso e sentito se si tratta della Legge 166 del 2016, la così detta legge antispreco, o Legge Gadda, dal nome della sua prima firmataria: l’onorevole varesina Maria Chiara Gadda.

Proprio la città di Varese ha fatto sistema sin dall’inizio per promuovere con decine di applicazioni pratiche la norma che ha coinvolto aziende, scuole e realtà di volontariato, creando comunità, coesione, responsabilità condivisa e valore: in questi 10 anni ha permesso di recuperare oltre 3,7 milioni di tonnellate di alimenti, e 40 milioni di confezioni integre di farmaci per un valore superiore ai 10,3 miliardi di euro.

Risultati importanti da celebrare con una vera e propria festa, ospitata da Palazzo e Giardini Estensi nella serata di venerdì 20 novembre.

Primi protagonisti saranno 166 giovani (tra cui 40 giovanissimi amministratori under 35 che nella mattinata in biblioteca hanno dato vita a un confronto sulla partecipazione) ospiti della cena di Gala che apre l’evento seguito dal dj set nei Giardini Estensi e aperto a tutta la città.

Per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento tutto è stato donato: tempo e materiali sono stati offerti da imprese varesine e ogni dettaglio richiama i valori della Legge 166: menù antispreco con prodotti di stagione, allestimenti realizzati con ortaggi e materiali sostenibili, e il logo della serata #166 appositamente creato dall’artista Carla Pugliano.

La Legge #166 pioniera in Europa

Dieci anni fa, con la Legge Gadda, l’Italia ha segnato un passo importante nella lotta allo spreco alimentare, farmaceutico e di molti altri beni della quotidianità. «Regole chiare, procedure semplificate e un sistema fiscale coerente hanno generato un cambio di paradigma nel quale il recupero delle eccedenze diventa parte integrante di un modello di economia circolare e sociale capace di rigenerare valore e restituirlo alla collettività» ha ricordato la deputata varesina presentando l’iniziativa in Sala Matrimoni, a Palazzo Estense.

«È un piacere ospitare la festa della legge 166, che è stata una norma pioniera, che sembrava impossibile da attuare e che invece è diventata punto di riferimento nazionale ed europeo – ha detto il sindaco Davide Galimberti – Invece è stata spiegata bene, capita, e condivisa, creando grande partecipazione proprio a partire da Varese, città che si è dimostrata particolarmente attenta a questo tema, a diversi livelli».

Tra le iniziative che hanno contribuito a trasformare le eccedenze in una opportunità per le persone più fragili in città sulla spinta della legge antispreco c’è il progetto RI-HUB Food per il recupero delle eccedenze dal commercio di prossimità promosso dall’amministrazione comunale come la riduzione della Tari per chi dona, e diversi progetti nelle mense scolastiche.

Grazie alla spinta positiva della legge antispreco temi legati alla sostenibilità del ciclo produttivo e alla solidarietà sono entrati nel dibattito pubblico, nelle politiche cittadine, e nelle pratiche quotidiane di un numero crescente di aziende e famiglie, mettendo a sistema istituzioni pubbliche, imprese, terzo settore, scuole e università.

La festa che celebra il decennale della Legge 166 vuole mettere in risalto la cultura del dono e la partecipazione attiva dei cittadini.

La Festa per i 10 anni della Legge #166

Venerdì 20 novembre, alle ore 19.30, il Salone Estense ospiterà una serata speciale alla quale saranno invitati 166 ragazzi, per richiamare proprio il numero identificativo della Legge antispreco.

Giovani amministratori under 35 provenienti da tutta Italia, studenti delle scuole superiori e dell’università, vivranno una esperienza divertente di incontro con uno speciale menù, musica e intrattenimento.

Organizzazioni agricole, pubblici esercizi, chef, pasticcieri, organizzatori di eventi, musicisti, fotografi, insegnanti, esperti di comunicazione, hanno partecipato alla realizzazione dell’evento donando tutti i materiali e la loro professionalità, così come un gruppo di giovani animerà la serata. Sia all’interno del Salone Estense, sia all’esterno, con il Dj set sotto le stelle organizzato da Skizzo ai Giardini Estensi.

La cultura del dono

«Il cibo unisce le persone, ed è un bene prezioso che non va sprecato – ha aggiunto Gadda – La Legge 166 ha contribuito a rafforzare i legami nella comunità, mettendo in relazione le eccedenze produttive con i bisogni quotidiani delle persone e delle famiglie in difficoltà. I risultati raggiunti dal punto di vista economico, sociale e ambientale sono importanti, ci rendono orgogliosi, ma sappiamo che si può ancora migliorare. L’idea di una festa con i ragazzi nasce proprio con lo scopo di condividere i valori alla base della legge antispreco, la cultura del dono, della solidarietà, e del piacere di stare insieme anche in modi innovativi. È incredibile vedere come questi temi riescano a unire le persone più diverse».

Il ringraziamento della parlamentare è andato al Sindaco, per aver condiviso l’idea della festa, e alle tante imprese varesine che hanno aderito volontariamente, rendendo possibile l’evento, incluse le associazioni di categoria, Coldiretti e Confagricoltura.

In tanti hanno partecipato alla mattinata di presentazione della Festa per i 10 anni della legge #166, raccontando ciascuno la propria esperienza e il valore che si sentono di condividere nel quotidiano.

Tra questi Alessandra Lamperti, dell’omonima pasticceria varesina che ha donato la torta: «Grazie anche a uno staff giovane, che ci crede e si impegna a non sprecare, abbiamo aderito all’app Too good to go, per mettere in offerta a fine giornata le eccedenze. Con quello che guadagniamo così a fine giornata paghiamo la bolletta dell’energia e abbiamo ridotto i rifiuti dell’umido del 70% – ha raccontato – Inoltre acquistiamo noi stessi frutta e verdura in eccedenza che lavoriamo per donare un rinforzo alla merenda dei bambini dell’asilo di Masnago, frequentato da mia figlia».

Presenti a Palazzo Estense a poche ore dalla Festa anche alcuni ragazzi dell’Einaudi in rappresentanza delle scuole secondarie coinvolte attivamente nell’organizzazione oltre che nella fruizione dell’evento per la #166 (oltre all’Einaudi anche gli Istituti Frattini, Ferraris, Cairoli, Newton, Einaudi, De Filippi, Manfredini). Coinvolta anche l?università dell’Insubria, il Falcone di Gallarate e i ragazzi del progetto Happiness, promosso dalla Pastorale Giovanile del Decanato di Varese.

L’ iniziativa è promossa nell’ambito del seminario nazionale ANCI “Amministrare insieme. La progettazione partecipata come strumento di innovazione e coinvolgimento delle comunità”, organizzato in collaborazione con Italia Decide, in programma a Varese il 19, 20 e 21 novembre.