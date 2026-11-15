Varese News

Archivio

Al Cine Teatro Dante di Castellanza uno spettacolo contro la violenza sulle donne

Sabato 21 novembre andrà in scena "Che spettacolo 'ste donne - Vite al femminile tra gioie, fatiche e buonumore", il nuovo lavoro frutto della collaborazione tra Compagnia Entrata di Sicurezza e Teatro della Corte di Castellanza

sipario teatro palco
Sabato 21 novembre, al Cine Teatro Dante di Castellanza, andrà in scena “Che spettacolo ‘ste donne – Vite al femminile tra gioie, fatiche e buonumore“, il nuovo lavoro frutto della collaborazione tra Compagnia Entrata di Sicurezza e Teatro della Corte di Castellanza. Clicca qui per la locandina.
Con la regia di Michela Cromi, sul palco Massimo Ciapparella e Daniele Colombo con l’attrice Michela Cromi e Mauro Ferrario al piano. «Mentre già in prevendita si è registrato da settimane il sold out, – fanno sapere gli organizzatori – cresce l’attesa per uno spettacolo che celebra da un lato il mondo femminile e dall’altro esprime una forte denuncia contro la violenza di genere». Durante la serata sarà presentato in anteprima il video ” Le invisibili – la violenza di genere in Lombardia” realizzato, tra gli altri, con la collaborazione della Polizia di Stato, la Magistratura e il Pronto Soccorso di Humanitas Mater Domini.

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Novembre 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.