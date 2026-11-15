Al Cine Teatro Dante di Castellanza uno spettacolo contro la violenza sulle donne
Sabato 21 novembre andrà in scena "Che spettacolo 'ste donne - Vite al femminile tra gioie, fatiche e buonumore", il nuovo lavoro frutto della collaborazione tra Compagnia Entrata di Sicurezza e Teatro della Corte di Castellanza
Sabato 21 novembre, al Cine Teatro Dante di Castellanza, andrà in scena “Che spettacolo ‘ste donne – Vite al femminile tra gioie, fatiche e buonumore“, il nuovo lavoro frutto della collaborazione tra Compagnia Entrata di Sicurezza e Teatro della Corte di Castellanza. Clicca qui per la locandina.
Con la regia di Michela Cromi, sul palco Massimo Ciapparella e Daniele Colombo con l’attrice Michela Cromi e Mauro Ferrario al piano. «Mentre già in prevendita si è registrato da settimane il sold out, – fanno sapere gli organizzatori – cresce l’attesa per uno spettacolo che celebra da un lato il mondo femminile e dall’altro esprime una forte denuncia contro la violenza di genere». Durante la serata sarà presentato in anteprima il video ” Le invisibili – la violenza di genere in Lombardia” realizzato, tra gli altri, con la collaborazione della Polizia di Stato, la Magistratura e il Pronto Soccorso di Humanitas Mater Domini.
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