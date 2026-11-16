Al Cinema Prealpi di Saronno il documentario “Orizzonti ribelli”, un viaggio nella storia dello zapatismo
Giovedì 19 novembre alle 21 proiezione del film di Maurizio Fantoni Minnella, che sarà presente in sala. La serata, organizzata in collaborazione con l'associazione 4 Passi di Pace e la Cgil, si concluderà con una degustazione gratuita di caffè del Chiapas
Un viaggio nei luoghi e nella storia dello zapatismo, tra ribellione, identità e costruzione politica. È quello proposto dal documentario “Orizzonti ribelli – Una lezione di zapatismo”, che sarà proiettato giovedì 19 novembre alle 21 al Cinema Prealpi di Saronno, con la presenza in sala del regista varesino Maurizio Fantoni Minnella.
Il film accompagna lo spettatore attraverso i territori in cui il movimento zapatista ha segnato la propria storia, ripercorrendone le esperienze di ribellione e il percorso di costruzione politica. Un racconto che attraversa luoghi e vicende per avvicinare il pubblico a una realtà che ha rappresentato un’esperienza significativa di mobilitazione e organizzazione collettiva.
La serata sarà anche un’occasione di confronto diretto con il regista, che potrà accompagnare la visione con il racconto del lavoro cinematografico e delle ragioni che hanno portato alla realizzazione del documentario.
L’iniziativa è proposta in collaborazione con la rete 4 Passi di Pace e la Cgil. Al termine della proiezione è prevista anche una degustazione gratuita di caffè del Chiapas, un prodotto legato al territorio protagonista del film.
Per il film evento è previsto un biglietto d’ingresso di 5 euro.
Chi è Maurizio Fantoni Minnella
Maurizio Fantoni Minnella, nato a Varese nel 1959, è scrittore, filmmaker, fotografo, saggista cinematografico e pubblicista, ha sinora pubblicato più di trenta opere tra narrativa, saggistica e reportages di viaggio, tra i quali Ritmo binario (romanzo, Castelvecchi 2022), Destini globali, cultura politica e società 2001-2023 (Castelvecchi, 2024), Un viaggio in inverno (Passigli, 2025), realizzato trenta film documentari in diversi luoghi del mondo tra cui Algeria, Palestina, Striscia di Gaza, Israele, Kurdistan turco, Mauritania, Senegal, Messico e cinque mostre fotografiche tra Italia e Cile.
Ha collaborato con articoli di cultura, politica e cronache di viaggio a quotidiani nazionali e internazionali e testate on line. Studioso di letteratura latinoamericana. Dirige dal 2013 “Poevisioni – Rassegna di cinema poesia e realtà”, sezione del Festival Internazionale di Poesia di Genova. Dal 2021 è Ambasciatore di Genova nel mondo.
Parte da Varese il docufilm per raccontare il nuovo zapatismo messicano
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