«“Oh, a Varese non c’è mai niente da fare” – “Va che qui la gente è chiusa” – “Sono rigido come un tronco, tutto ma non farmi ballare” “Naaaah..è una cosa da femmine!”

… sicuri sicuri? È la vostra risposta definitiva? Dai, proviamo: silenzio, musica, movimento, guida, un pizzico di improvvisazione, presenza, follia q.b., divertire bene fino a ottenere una buona consistenza collettiva, infornare 1 ora et voilà… diventiamo mescolanza!»

Parte il progetto Mescolanza, che «vuole promuovere la conoscenza tra varesotti (e non) in serate in cui si parte da semplici pratiche corporee e si “danza” ogni volta un tema diverso, non serve saper danzare, niente coreografie o balletti come siete abituati a intenderli comunemente», rassicura l’organizzatrice Martina Triacca.

«L’idea di fondo è ripartire dal corpo, più volte concepito unicamente in ottica estetica, e addentrarsi in bisogni più profondi, anche quello che nelle nostre giornate ci prendiamo del tempo e accada un incontro: con sé stessi, con gli altri, in modo alternativo (in parte “danzato”) e autentico, essere piano piano l’ingrediente di una comunità più grande».

L’organizzatrice, appassionata di rigenerazione urbana per professione principale (avvocato in urbanistica, edilizia, paesaggio), organizza queste pratiche in quelli che sono o che possono

diventare paesaggio per i cosiddetti “terzi luoghi”: spazi informali, sparsi nel territorio della provincia e magari nati da riqualificazioni, da seconde opportunità da valorizzare per l’inclusione sociale, dove incontrarsi, fare qualcosa di bello insieme e tornare con una certa continuità.

Pensato per studenti e lavoratori che arrivano da fuori, per chi non può prendersi l’impegno di un corso fisso ma partecipare quando può, per chi vuole muoversi e sciogliersi, per chi ama la musica, per chi vive da sempre qui ma vorrebbe fare qualcosa di nuovo, per chiunque sia aperto a “danzare insieme la vita”!

Primo incontro allo SpazioGaja venerdì 27 novembre alle 20.30 (1° piano, Circolo Risorgimento, Gazzada Schianno).

Mescolanza è aperto a persone in età adulta di ogni abilità (per anziani contattare l’organizzatrice per l’altro progetto, già in corso, Non ho l’età!).

Info e prenotazioni: messaggio WhatsApp al numero 333 8878264.