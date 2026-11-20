I gruppi consiliari Meloni Noi per Sumirago e Viviamo Sumirago hanno organizzato per sabato 21 novembre alle ore 16 il convegno “Famiglia Disabilità Solitudine – Sfide quotidiane, Peso dell’Assistenza, Reti di Sostegno”.

Il convegno vedrà la partecipazione di Alessandra Locatelli ministra per le Disabilità, degli eurodeputati Mario Mantovani e Isabella Tovaglieri, dei consiglieri regionali Romana Dell’Erba ed Emanuele Monti, quest’ultimo anche presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia Regione Lombardia.

In collegamento ci saranno anche del deputato Andrea Pellicini e di Elena Lucchini, assessora alle Politiche per la Famiglia e Disabilità. Verranno affrontati i temi della famiglia quale primo presidio di cura, la solitudine e l’isolamento, i servizi e gli strumenti a disposizione. Infine, il progetto di vita futura passando attraverso l’autonomia e l’inclusione e il tema del “dopo di noi”.

La disabilità coinvolge profondamente l’intero nucleo familiare, inficiando sugli equilibri, le abitudini delle famiglie che ogni giorno affrontano sfide burocratiche,

preoccupazioni economiche, rinunce personali e interrogativi sul futuro.

Il convegno “Famiglia, Disabilità e Solitudine” nasce dalla volontà di portare queste problematiche al centro del dibattito politico pubblico, favorendo un confronto diretto tra istituzioni, amministratori locali, associazioni e famiglie. L’obiettivo è mettere in evidenza gli strumenti, i servizi e le politiche capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone, sostenendo concretamente chi ogni giorno si prende cura di loro e dall’altro evidenziare le criticità del “sistema cura” aiutando gli attori a migliorare il sistema di assistenza e supporto alle famiglie con persone fragili».

Appuntamento sabato 21 novembre alle ore 16 alla Sala Comunale Dal Bello.