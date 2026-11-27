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L’I.S.I.S. “C. Facchinetti” di Castellanza ha ospitato venerdì 27 novembre “Skills4Work – Job Day”, un’iniziativa per l’orientamento professionale e per il dialogo tra scuola e mondo del lavoro, realizzata con il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, il Settore Lavoro della Provincia di Varese e Manpower. L’obiettivo è favorire l’occupabilità dei giovani e accompagnarli nella costruzione del proprio futuro professionale.

Dalle 9 alle 13, sull’intero piano della Biblioteca, si sono incontrati 34 studenti degli indirizzi di Costruzioni, Ambiente e Territorio (Geometra) e di Elettrotecnica, Elettronica e Meccatronica, 16 candidati esterni, 18 rappresentanti degli enti partner e 13 rappresentanti aziendali. Otto le imprese coinvolte: I.L.C. Srl, Piesseppi Srl, Cogo Bilance, Composite Materials Italy Srl, Pomini Long Rolling, TSM Termoacoustic, Prysmian e Perar.

La giornata, organizzata per l’Istituto dai professori Roberto Giordano e Sebastiano Librizzi, si è articolata in tre momenti: una sessione plenaria per la presentazione delle aziende e delle opportunità professionali, attività laboratoriali di assessment per valorizzare le competenze trasversali e sessioni di Job Speed Date, con colloqui conoscitivi diretti con i rappresentanti delle imprese.

L’iniziativa si inserisce nella strategia della scuola, guidata dalla dirigente Patrizia Isabella e dal vicepreside Lodovico Santoro, di consolidare le collaborazioni con il territorio, ampliare le opportunità per gli studenti e rendere l’Istituto interlocutore strategico di istituzioni e imprese.

Alla base c’è l’idea di una scuola al servizio dei propri studenti «prima, durante e dopo» la permanenza in aula, accompagnandoli nella fase di transizione verso il lavoro. L’Istituto ha ringraziato Provincia di Varese, Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, Manpower e tutte le aziende coinvolte.