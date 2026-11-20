

Tre nuove uscite, due eventi speciali e un’anteprima all’insegna della commedia. È ricca di appuntamenti la settimana del MIV Multisala Impero di Varese, raccontata da Enrico Signorelli, responsabile della programmazione del cinema, nella puntata di mercoledì 18 novembre di Ci facciamo un cineMIV, la rubrica di Radio Materia condotta insieme a Orlando Mastrillo. Tra le novità spiccano il nuovo capitolo della saga di Hunger Games, il film di Edoardo De Angelis tratto dal romanzo di Antonio Franchini e il ritorno di Matthew McConaughey in un thriller ambientato nell’America rurale.

Spazio anche all’animazione giapponese, con il decimo anniversario di Your Name, a un documentario dedicato al mondo degli alberi e al ritorno della famiglia più imbarazzante del cinema americano.

I film più visti del weekend scorso al MIV di Varese

Come di consueto, la puntata si è aperta con la classifica dei film più seguiti dagli spettatori del Multisala Impero nel fine settimana appena trascorso. Al primo posto si è piazzato Scrooge e gli spiriti del Natale, seguito da Se domani non torno e Il rumore delle cose nuove, che completa il podio. Una classifica che lascia spazio alle nuove uscite in arrivo da giovedì 19 novembre, con tre titoli molto diversi tra loro.

Hunger Games torna al cinema con la storia di Haymitch

La prima grande novità della settimana è The Hunger Games – L’alba sulla mietitura, in programmazione al MIV da giovedì 19 novembre. Il film riporta gli spettatori nell’universo di Panem, questa volta 24 anni prima degli eventi che hanno reso celebre la saga di Katniss Everdeen.

Al centro della storia c’è un giovane Haymitch Abernathy, chiamato a partecipare alla cinquantesima edizione degli Hunger Games. Il racconto segue il percorso che lo porterà a diventare l’unico vincitore del Distretto 12 prima di Katniss e Peeta Mellark.

La vicenda nasce dal romanzo di Suzanne Collins, autrice della saga letteraria pubblicata in Italia da Mondadori, e permette di conoscere meglio uno dei personaggi più amati della serie.

Il fuoco che ti porti dentro, una famiglia alle prese con i propri conflitti

Sempre da giovedì 19 novembre arriva Il fuoco che ti porti dentro, diretto da Edoardo De Angelis e tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini. La storia è ambientata a Milano, durante una cena della Vigilia di Natale che si trasforma in una resa dei conti familiare. Al centro del racconto ci sono il rapporto tra una madre ingombrante e contraddittoria e un figlio che ha cercato di prendere le distanze dalle proprie origini meridionali. l film mescola ironia e tensione emotiva, mettendo in scena conflitti, rancori e legami difficili da sciogliere. Tra i motivi di interesse segnalati durante la trasmissione c’è soprattutto l’interpretazione di Vanessa Scalera, protagonista di uno scontro familiare intenso e senza sconti.

Matthew McConaughey protagonista della Ballata del re delle api

La terza uscita della settimana è La ballata del re delle api, crime-thriller diretto da Andrew Patterson e ambientato nell’America rurale. Il film unisce suspense, relazioni familiari e musica bluegrass, costruendo il racconto intorno a un personaggio interpretato dal premio Oscar Matthew McConaughey. Una pellicola che, secondo quanto raccontato nella rubrica, si distingue per la delicatezza della regia e per la prova dell’attore protagonista.

Un ruolo importante è affidato anche alla colonna sonora, che alterna brani già esistenti, come Talk on Indolence degli Avett Brothers, interpretato da McConaughey insieme a Seth Avett, a composizioni originali come Quill, scritta e cantata da Ben Hardesty.

Your Name torna al cinema in 4K per il decimo anniversario

Tra gli appuntamenti speciali della settimana c’è il ritorno sul grande schermo di Your Name, il celebre film d’animazione giapponese di Makoto Shinkai. Il MIV lo proporrà lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre, in occasione del decimo anniversario dell’opera e per la prima volta in versione 4K.

Un’opportunità per riscoprire al cinema una storia che intreccia romanticismo, mistero ed elementi fantastici, diventata negli anni uno dei titoli più amati dell’animazione giapponese contemporanea.

La proiezione inaugura Anime al Cinema, la nuova stagione cinematografica promossa da Dynit, dedicata sia ai grandi classici sia a opere dell’animazione nipponica ancora poco conosciute dal pubblico italiano.

Holy Wood Dust, un viaggio nella vita segreta degli alberi

Martedì 24 e mercoledì 25 novembre sarà invece la volta di Holy Wood Dust, documentario diretto da Victor Kossakovsky con la partecipazione del botanico Stefano Mancuso. Il film accompagna gli spettatori alla scoperta del mondo vegetale, cercando di raccontare la vita degli alberi e i meccanismi attraverso i quali comunicano e interagiscono con l’ambiente. Tra gli spunti affrontati c’è anche l’impatto della tempesta Vaia e una domanda insolita: che cosa accade a un albero nell’istante successivo al suo abbattimento?

Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, il documentario invita a osservare il regno vegetale da una prospettiva differente, mettendo in discussione il modo in cui siamo abituati a considerare gli alberi e il loro rapporto con l’ecosistema.

Ti presento i Fotter, la famiglia torna al cinema

Per chi preferisce la commedia, il MIV propone anche un’anteprima di Ti presento i Fotter, in programma sabato 21 e domenica 22 novembre, prima dell’arrivo nelle sale da mercoledì 25 novembre.

Il quarto capitolo della saga Ti presento i miei riporta sul grande schermo i personaggi che hanno reso celebre la serie, sedici anni dopo le precedenti vicende.

Questa volta al centro della storia c’è Henry, figlio di Greg e Pam, che decide di sposare la fidanzata Olivia, innescando nuove situazioni comiche e inevitabili tensioni familiari.

Accanto ai volti storici Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner e Owen Wilson, arrivano anche Ariana Grande e Skyler Gisondo.

Non mancheranno i riferimenti diventati ormai iconici per gli appassionati della saga, dal «cerchio della fiducia» al temutissimo test della verità.

Tutti gli appuntamenti al Multisala Impero di Varese

La settimana del MIV si presenta quindi particolarmente varia, con proposte che spaziano dal cinema spettacolare a quello d’autore, passando per l’animazione, il documentario e la commedia.

Per conoscere gli orari delle proiezioni e gli aggiornamenti sulla programmazione è possibile consultare il sito del Multisala Impero di Varese.

L’appuntamento con Ci facciamo un cineMIV torna su Radio Materia per raccontare le novità e gli eventi dedicati agli appassionati di cinema.