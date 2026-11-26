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Una giornata all’insegna dell’atmosfera natalizia, della solidarietà, della cultura e della scoperta del patrimonio storico locale. Domenica 29 novembre 2026, dalle 10 alle 17, il Monastero di Santa Maria Assunta di Cairate aprirà le sue porte a grandi e piccoli con un programma di appuntamenti promosso dalla Pro Loco Cairate, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa propone diverse attività che accompagneranno i visitatori per tutta la giornata, trasformando il complesso monastico in un luogo di incontro e condivisione in vista delle festività natalizie.

Mercatino di Natale solidale nei giardini del Monastero

Dalle 10 alle 17 i giardini del Monastero ospiteranno il Mercatino di Natale, un’occasione per immergersi nell’atmosfera delle feste e sostenere una buona causa.

L’iniziativa è infatti organizzata a favore di CUAMM – Medici con l’Africa Varese ODV, l’associazione impegnata nella cooperazione sanitaria internazionale. Il mercatino unirà così lo spirito natalizio alla solidarietà.

Alla scoperta del Monastero con le visite guidate

La giornata sarà anche un’opportunità per conoscere più da vicino la storia e il patrimonio artistico del Monastero di Santa Maria Assunta, uno dei luoghi più suggestivi di Cairate.

La Pro Loco organizzerà due visite guidate, alle ore 11 e alle ore 15, entrambe a offerta libera.

La visita delle 11 avrà una durata di circa un’ora. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo gruppo.varese@cuamm.org.

Per partecipare alla visita delle 15 è invece possibile prenotarsi online attraverso il portale del Comune di Cairate.

Laboratori creativi natalizi per i più piccoli

Non mancheranno le attività dedicate ai bambini. A partire dalle ore 10, presso i Rustici del Monastero, saranno proposti laboratori creativi a tema natalizio.

Un’occasione per trascorrere qualche ora tra fantasia, manualità e divertimento, coinvolgendo i più piccoli nella preparazione alle festività.

Gli organizzatori precisano che, anche in caso di maltempo, saranno comunque garantiti i laboratori e le attività di intrattenimento per i bambini, oltre alle visite guidate.

Una mostra fotografica racconta gli spazzacamini della Val Vigezzo

Ad arricchire il programma ci sarà anche la mostra fotografica “Gli Spazzacamini della Val Vigezzo”, a cura di Diafho’s – Gruppo Fotografico di Olgiate Comasco.

L’esposizione propone un viaggio per immagini alla scoperta di una figura storica profondamente legata alla tradizione della valle piemontese, quella degli spazzacamini, raccontandone il lavoro e la memoria attraverso la fotografia.

La mostra sarà visitabile domenica 29 novembre dalle 10 alle 17. Sono inoltre previste altre aperture dalle 14 alle 17 nelle giornate del 28 novembre e del 5 e 6 dicembre.

Le informazioni per partecipare

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso il Monastero di Santa Maria Assunta, in via Monastero 2/4 a Cairate.

La giornata di domenica 29 novembre rappresenterà dunque un’occasione per vivere uno dei luoghi storici più importanti del paese in un’atmosfera natalizia, con proposte rivolte a famiglie, appassionati di fotografia e a chi desidera conoscere meglio il patrimonio culturale del territorio, senza dimenticare il valore della solidarietà.