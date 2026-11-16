Al Museo del Tessile di Busto Arsizio va in scena “Un ballo in maschera”

Domenica 22 novembre alle 16.45 la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio ospita l’opera verdiana con un ricco cast di interpreti e un aperitivo compreso nel biglietto d’ingresso

Un pomeriggio dedicato alla grande lirica con uno dei capolavori più amati di Giuseppe Verdi. Domenica 22 novembre, alle ore 16.45, la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà la rappresentazione dell’opera “Un ballo in maschera”.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, propone al pubblico un viaggio tra intrighi, passione e musica straordinaria, offrendo l’opportunità di vivere l’atmosfera del melodramma verdiano in una formula conviviale.

Il cast e gli interpreti della serata

Sul palco si alterneranno diverse voci per dare vita ai protagonisti della vicenda: Antonio Signorello vestirà i panni di Riccardo, Cesare Kwon quelli di Renato ed Eleni Komni sarà Amelia. Completano il cast Nobuko Alma Nakayama nel ruolo di Ulrica e Nozomi Yoshida in quello di Oscar.

L’accompagnamento musicale al pianoforte sarà affidato ad Atsuko Nieda, mentre Malva Bogliotti interverrà come voce narrante per guidare gli spettatori lungo lo sviluppo della trama. La presentazione dell’evento sarà curata da Francesco Rumi, con le scene di Federico Cordella e il disegno luci di Claudio Colombo.

Orari, biglietti e modalità di prenotazione

L’appuntamento al Museo del Tessile prevede una formula che unisce lo spettacolo a un momento di ristoro. Il biglietto d’ingresso, comprensivo di aperitivo, ha un costo di 13 euro per l’intero e di 11 euro per il ridotto, riservato agli spettatori over 70 e under 20.

Per partecipare all’evento organizzato dalla compagnia “La Ponchielli” è possibile richiedere informazioni e prenotare il proprio posto scrivendo all’indirizzo di posta elettronica laponchielli@gmail.com.