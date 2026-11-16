Al Parco Pineta una serata tra stelle, fantascienza e cartoni animati

Un’occasione unica per osservare gli astri attraverso telescopi professionali e approfondire il legame profondo tra l’essere umano, la natura e la volta celeste all’interno di una cornice naturalistica d’eccezione

Lasciarsi affascinare dal cielo stellato e dalla natura attraverso un viaggio che unisce la scienza, la fantascienza e i cartoni animati nel cuore del Parco Pineta. È questa la proposta della nuova serata organizzata per esplorare l’universo, tra approfondimenti culturali e osservazioni astronomiche guidate dai moderni telescopi della struttura. L’appuntamento è pensato per appassionati e curiosi di tutte le età, a partire dai dieci anni.

Il programma della serata

L’evento prenderà il via con l’apertura dei cancelli fissata per le ore 20.45, mentre le attività vere e proprie cominceranno alle ore 21.00 per concludersi alle 23.00. Il cuore della prima parte della serata sarà l’approfondimento intitolato “Viaggio nell’universo … tra fantascienza e cartoni animati”. L’universo ha da sempre ispirato gli esseri umani, prima diventando luogo di miti e leggende, di dei, eroi, ninfe e animali, e poi trasformandosi in una meta da esplorare ad occhio nudo o con strumenti sofisticati.

Spazio anche alla cultura pop e alla narrazione moderna, ricordando che lo spazio è stato una fonte inesauribile di ispirazione per libri, film e cartoni animati. I partecipanti saranno invitati a mettersi alla prova per riconoscere tutte le citazioni, scoprendo come la settima arte abbia attinto a piene mani dal cielo e dalle sue storie passate.

Osservazione e informazioni utili

La seconda parte della serata sarà dedicata all’osservazione diretta del cielo con i più moderni telescopi messi a disposizione. Gli organizzatori ricordano che, in caso di maltempo, l’osservazione con gli strumenti sarà sostituita da una visita guidata all’interno dell’Osservatorio Astronomico.

Per partecipare è consigliato portare con sé una torcia elettrica. La quota di partecipazione è fissata a 10 euro ed è consigliata dai dieci anni in su, mentre la serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.