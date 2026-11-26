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Se ne parla da dieci anni e ora la decisione è presa: al posto della storica discoteca Nautilus, alle porte di Cardano al Campo, sorgerà un nuovo supermercato Tigros, con un intervento destinato a ridisegnare l’intera zona di ingresso alla cittadina. Non soltanto una nuova struttura commerciale, la prima di questo tipo a Cardano, ma un progetto più ampio che comprende una grande rotatoria, una nuova viabilità, l’adeguamento di via Appennini e una rete di percorsi ciclopedonali.

Una sorta di nuova “porta” di Cardano al Campo, in un’area che da tempo attende una riqualificazione e dove le esigenze di accessibilità, la presenza di nuove costruzioni e il traffico nelle ore di punta hanno fatto emergere diversi problemi.

Il passaggio decisivo è arrivato con l’approvazione del piano attuativo AT2 da parte della giunta comunale, attraverso la deliberazione numero 101 del 17 novembre 2026, pubblicata all’albo pretorio. Un accordo che chiude una lunga fase di confronto tra il Comune e i proprietari dell’area (avevamo fatto il punto a gennaio 2026) e apre quella della progettazione esecutiva e della realizzazione.

«È un risultato al quale sia la parte privata sia quella pubblica hanno concorso, al fine di raggiungere un risultato a vantaggio della città e dei suoi cittadini, riuscendo a dare soluzione a molte problematiche, soprattutto infrastrutturali e viabilistiche, rimaste irrisolte», commenta il sindaco Lorenzo Aspesi.

Il primo cittadino sottolinea soprattutto il valore complessivo dell’intesa, che non si limita alla realizzazione del supermercato ma definisce un assetto per tutta l’area. «Un primo tassello che, definendo in modo preciso il quadro generale dell’intervento sul lotto A, darà un significativo impulso alle successive attivazioni dei lotti B e C».

Aspesi ringrazia inoltre i tecnici e i legali del Comune e quelli della società promotrice, One Italy, per il lavoro svolto nella ricerca di una soluzione condivisa. «Ora si entra nella fase realizzativa, dove lo sforzo si farà più intenso al fine di realizzare bene quanto programmato».

Una nuova rotatoria per l’ingresso di Cardano

L’elemento più significativo per la viabilità sarà la realizzazione di una grande rotatoria all’ingresso della città, progettata per rendere più fluidi i flussi di traffico e risolvere alcune delle criticità che si manifestano soprattutto nelle ore di punta.

L’intervento riguarda in particolare il sistema viario tra via Appennini e via Alpi, in una zona che ha conosciuto trasformazioni urbanistiche, con nuove abitazioni, senza un corrispondente adeguamento complessivo delle infrastrutture (l’accesso all’area avviene attraverso viabilità inadeguata). Il nuovo assetto dovrà sia migliorare la circolazione esistente sia assorbire il traffico generato dal futuro supermercato.

È previsto l’allargamento e la riqualificazione di via Appennini, con il rifacimento e l’adeguamento delle reti tecnologiche e dei sottoservizi, la nuova illuminazione pubblica, opere per la gestione delle acque piovane e la realizzazione di marciapiedi, parcheggi e spazi verdi ad uso pubblico.

Un altro aspetto riguarda la mobilità sostenibile. Il progetto comprende infatti nuovi percorsi ciclopedonali collegati alla rete esistente, per consentire di raggiungere l’area commerciale anche senza automobile. «Sarà un supermercato che sarà raggiungibile con la bicicletta», evidenzia Aspesi, indicando uno degli obiettivi della nuova sistemazione.

Accanto ai benefici per la viabilità, l’amministrazione sottolinea anche il recupero di un’area oggi degradata e le possibili ricadute occupazionali della futura struttura commerciale, con l’auspicio che possa offrire opportunità di lavoro anche ai residenti.

Un progetto rimasto fermo per oltre dieci anni

La trasformazione dell’area dell’ex Nautilus ha una storia lunga e complessa. Il progetto era stato affrontato già dalle precedenti amministrazioni, senza però arrivare a una soluzione definitiva.

Un primo tentativo si era arenato nel passaggio tra l’amministrazione di centrosinistra (con molte polemiche) e quella successiva di centrodestra (che non aveva fatto passi avanti). Negli ultimi due anni il confronto è ripreso con l’amministrazione guidata da Lorenzo Aspesi, fino all’accordo raggiunto in queste settimane.

Anche la società promotrice One Italy, che realizzerà l’intervento, riconosce il ruolo della «volontà politica concreta» che ha permesso di arrivare all’intesa, superando le difficoltà incontrate negli anni precedenti. Ora, dopo l’approvazione del piano attuativo, si procederà alla firma della convenzione urbanistica davanti a un notaio. Seguiranno la progettazione degli edifici e delle opere pubbliche, la richiesta dei necessari permessi di costruire e, una volta completati questi passaggi, l’apertura del cantiere. Non si tratta quindi di lavori in partenza immediatamente, ma dell’avvio della fase che porterà alla concreta trasformazione dell’area, attesa per il 2027.

Il supermercato è soltanto il primo lotto

Il piano approvato riguarda per ora il comparto A dell’ambito AT2, quello da cui prenderà avvio la riqualificazione con il nuovo punto vendita e le opere infrastrutturali collegate. La trasformazione complessiva prevede però anche due ulteriori comparti, B e C, che potranno essere attivati successivamente. «Si parte con l’intervento A, ma c’è interesse a procedere anche con i comparti B e C», conferma il sindaco.

Dove per decenni il Nautilus è stato un punto di riferimento della vita notturna del territorio, prenderà forma un nuovo ingresso urbano, con il supermercato Tigros come elemento centrale ma anche con strade, spazi pubblici e collegamenti ciclopedonali pensati per servire l’intera zona. Una trasformazione attesa da tempo, che ora ha superato il passaggio urbanistico decisivo e dovrà misurarsi con la fase della realizzazione concreta.