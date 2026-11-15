Al Sacro Monte di Varese “Materiale – Immateriale”: tre giorni tra libri d’artista, poesia, musica e artigianato

Un tributo all’unicità del Sacro Monte di Varese, luogo in cui la meraviglia tangibile della pietra, del paesaggio e dell’arte si trasforma in dimensione spirituale e poetica. Nasce così “Materiale – Immateriale”, l’iniziativa culturale promossa dalle Edizioni GaEle che animerà il borgo di Santa Maria del Monte da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026.

Cuore dell’appuntamento sarà la presentazione al pubblico, sabato 21 novembre dalle ore 15 presso l’Atelier Porteni (in via Beata Caterina Moriggi 22), dell’omonimo manufatto poetico “Materiale – Immateriale. Frammenti d’arte al Sacro Monte”, pubblicato nella collana “Le Librellule” in edizione limitata e numerata di soli 31 esemplari. Il volume raccoglie i contributi di Mario Chiodetti, Francesco Miotti, Giorgio Presta, Valentina Chiossi e degli stessi fondatori della casa editrice valcuviana GaEle — Maria Elena Danelli e Gaetano Blaiotta — intrecciando poesia, disegno e musica in un libro d’artista interamente realizzato a mano, fedele a una ricerca editoriale che punta a «dare forma all’invisibile».

Nel corso dell’inaugurazione ufficiale di sabato pomeriggio, il pianista e compositore Francesco Miotti eseguirà alla tastiera l’opera musicale scritta appositamente per l’occasione e suddivisa nei 31 frammenti contenuti all’interno del volume.

Quindici artisti del territorio in mostra Accanto alla presentazione editoriale, per tutto il fine settimana l’Atelier Porteni ospiterà un’ampia “Esposizione d’arte” che riunisce quindici creativi e artigiani legati al territorio varesino, spaziando tra pittura, illustrazione, scultura, design, musica e lavorazioni artistiche:

Pittura e tecniche miste: l’artista olandese residente a Casalzuigno Marit Amesz , ispirata alla natura e alla musica, e Greta Donati , nota per l’impiego della latta riciclata come cifra stilistica.

Illustrazione e grafica: Chiara Dattola , autrice di libri per l’infanzia e collaboratrice di testate internazionali; Gaia Lonati , dedita all’illustrazione iperrealista; ed Erika Barbiero , designer di stampe e ideatrice del progetto “EB.Drawings” dedicato a Varese.

Scultura, ceramica, oreficeria e artigianato: i vasi dalle particolari lavorazioni della ceramista Valentina Chiossi , i disegni dello scultore Giorgio Presta , i gioielli d’arte della collezione di Giuliano Galeazzi e il presepe in sughero realizzato da Lino Biagini .

Fotografia, poesia e musica: un’opera fotografica di Mario Chiodetti, i versi della poetessa Aster Faedda, gli handpan artigianali di Vision Instruments di Ivo Venturini, oltre agli interventi musicali dal vivo di Danilo Spina (handpan) e Claire (violoncello).

La mostra resterà aperta ai visitatori nelle giornate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre 2026, con orario continuato dalle 10 alle 19 e ingresso libero.