Varese
Al Santuario del Sacro Monte in arrivo le “Note di luce”
Un concerto organizzato dall’Associazione Organistica Varesina, protagonisti di questo evento saranno il Coro Nova Vox del Civico Liceo Musicale di Varese e il giovane organista Manuele Beia
Domenica 6 Dicembre alle ore 17.45 presso il Santuario del Sacro Monte di Varese si terrà un concerto organizzato dall’Associazione Organistica Varesina, protagonisti di questo evento saranno il Coro Nova Vox del Civico Liceo Musicale di Varese e il giovane organista Manuele Beia.
Programma
Felix Mendelssohn Bartholdy 1809-1847
dalla Quarta Sonata per organo in Si bemolle maggiore, Op. 65 n. 4
– Allegro maestoso e vivace
Angelo Mazza 1934-2016
da: Missa “Pacem in terris”
– Kyrie eleison
– Agnus Dei
Tomas Luis de Victoria 1548-1611
Ne timeas Maria Mottetto a 4 voci
Javier Busto 1949
Ave Maria per coro e organo
Bob Chilchott 1955
Nova! Nova! a 4 voci
Johann Sebastian Bach 1685-1750
Preludio e fuga in La maggiore BWV 536
César Franck 1822-1890
Pastorale Op. 19
Louis Vierne 1870-1937
Carillon de Westminster, Op. 54, No. 6
Giacomo Mezzalira 1959
Da “Tribus vocibus” vol. 2 e 3
– Ecce virgo concipiet
– O magnum mysterium
Arr. John Rutter 1945
– The holly and the ivy Carol tradizionale inglese
– Il est né le divin enfant Noel tradizionale francese
Lodovico Grossi da Viadana 1560-1627
Exultate justi in Domino Mottetto a 4 voci