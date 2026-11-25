Un concerto organizzato dall’Associazione Organistica Varesina, protagonisti di questo evento saranno il Coro Nova Vox del Civico Liceo Musicale di Varese e il giovane organista Manuele Beia

Domenica 6 Dicembre alle ore 17.45 presso il Santuario del Sacro Monte di Varese si terrà un concerto organizzato dall’Associazione Organistica Varesina, protagonisti di questo evento saranno il Coro Nova Vox del Civico Liceo Musicale di Varese e il giovane organista Manuele Beia.

Programma

Felix Mendelssohn Bartholdy 1809-1847

dalla Quarta Sonata per organo in Si bemolle maggiore, Op. 65 n. 4

– Allegro maestoso e vivace

Angelo Mazza 1934-2016

da: Missa “Pacem in terris”

– Kyrie eleison

– Agnus Dei

Tomas Luis de Victoria 1548-1611

Ne timeas Maria Mottetto a 4 voci

Javier Busto 1949

Ave Maria per coro e organo

Bob Chilchott 1955

Nova! Nova! a 4 voci

Johann Sebastian Bach 1685-1750

Preludio e fuga in La maggiore BWV 536

César Franck 1822-1890

Pastorale Op. 19

Louis Vierne 1870-1937

Carillon de Westminster, Op. 54, No. 6

Giacomo Mezzalira 1959

Da “Tribus vocibus” vol. 2 e 3

– Ecce virgo concipiet

– O magnum mysterium

Arr. John Rutter 1945

– The holly and the ivy Carol tradizionale inglese

– Il est né le divin enfant Noel tradizionale francese

Lodovico Grossi da Viadana 1560-1627

Exultate justi in Domino Mottetto a 4 voci