Al Santuario di Saronno una mostra sul ciclo di affreschi “Buon Governo” di Ambrogio Lorenzetti

Che cosa rende una città capace di crescere e una comunità in grado di prosperare? Una domanda attuale alla quale, quasi sette secoli fa, aveva già provato a rispondere il pittore senese Ambrogio Lorenzetti con il ciclo di affreschi dedicato al Buon Governo, realizzato nel Palazzo Pubblico di Siena. A quell’opera e ai suoi significati è dedicata “Cor Magis. Il Cuore, l’Opera, il Bene di tutti. Siena A.D. 1337”, la mostra allestita negli spazi del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, visitabile fino a martedì 17 novembre.

Promossa da Compagnia delle Opere Insubria con il contributo di Regione Lombardia, l’esposizione propone un percorso che va oltre la rilettura di uno dei capolavori più importanti della storia dell’arte italiana, per riportare al centro una riflessione sul rapporto tra politica, lavoro e bene comune.

Negli affreschi di Lorenzetti, infatti, il buon governo non è rappresentato soltanto attraverso simboli e allegorie, ma prende forma nella vita quotidiana di una città: nelle botteghe e nei mercati, nei cantieri, negli scambi commerciali e nelle relazioni tra cittadini. È una società nella quale il lavoro crea valore, la fiducia sostiene i rapporti, la sicurezza permette di vivere e commerciare e ciascuno può contribuire al benessere collettivo.

Un messaggio che, a distanza di quasi settecento anni, conserva una forte attualità e che la mostra invita a riscoprire, interrogandosi su quali siano le condizioni necessarie per costruire comunità capaci di generare sviluppo e opportunità per tutti.

I temi sono stati approfonditi anche durante l’incontro di presentazione intitolato “Quando l’arte incontra la politica”, al quale hanno partecipato il prevosto di Saronno monsignor Giuseppe Marinoni e la sindaca Ilaria Pagani. L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso ha inviato un messaggio di saluto.

In apertura Matteo Telaro e Giuseppe Ossoli, del direttivo di Compagnia delle Opere Insubria, hanno illustrato le motivazioni alla base dell’iniziativa, nata dalla volontà di dare concretezza a un’amicizia operativa tra il mondo del lavoro, dell’impresa e del Terzo Settore.

Un esempio concreto di questo approccio è arrivato dalla testimonianza di Francesco Luoni, presidente della Cooperativa sociale Il Portico di Rho, realtà attiva dal 1984 nel reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disagio psichico.

A concludere l’incontro è stato Mattia Savoia, coordinatore didattico della Scuola paritaria Tirinnanzi di Legnano, che ha accompagnato i presenti alla scoperta dell’opera di Ambrogio Lorenzetti, inquadrandola nel contesto politico e religioso dell’Italia comunale del XIV secolo.

La mostra è allestita nei locali del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, con ingresso da viale Santuario 21, e può essere visitata fino al 17 novembre con l’accompagnamento di guide volontarie, negli orari indicati nella locandina (clicca qui)