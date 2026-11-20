Sarà la musica della Piccola Orchestra dei Popoli a mettere il sigillo sulle celebrazioni per i primi dieci anni di attività della Fondazione Casa di Marta. Domenica 22 novembre, alle 18, il Teatro Giuditta Pasta di Saronno ospiterà un concerto dal forte valore simbolico, intitolato “La Piccola Orchestra dei Popoli – con gli strumenti del mare“.

Protagonisti saranno musicisti di diverse nazionalità e culture, riuniti in un progetto musicale e culturale nato all’interno della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, con la direzione artistica di Ciro Menale. Al centro dell’esibizione ci saranno strumenti musicali davvero speciali, costruiti utilizzando il legno delle barche dei migranti approdati a Lampedusa.

Un percorso di trasformazione che prende forma attraverso il Progetto Metamorfosi: le imbarcazioni, destinate alla rottamazione, vengono recuperate e il loro legno lavorato dai detenuti del carcere di Opera, a Milano, per diventare strumenti musicali. Dal primo Violino del Mare è nato così un progetto che ha portato alla realizzazione di un intero quartetto d’archi e di altri strumenti.

La Piccola Orchestra dei Popoli utilizza questi strumenti per costruire un’esperienza musicale che mette in dialogo tradizioni e culture differenti, alternando brani originali e musiche provenienti da diverse parti del mondo. Il risultato è un progetto che trasforma il legno legato a storie di viaggi difficili e speranze in un’occasione di incontro, condivisione e bellezza.

«Il legno del dolore che ha donato speranza e ha portato oltre la soglia. La musica che dà voce agli ultimi», un invito a riflettere sul valore dell’accoglienza e sulla possibilità di trasformare esperienze di sofferenza in nuove opportunità.

L’appuntamento conclude il programma delle iniziative organizzate per il decimo anniversario della Fondazione Casa di Marta, realtà che da dieci anni è impegnata sul territorio nel sostegno alle persone in difficoltà.

I biglietti per il concerto costano 15 euro e sono acquistabili online oppure direttamente alla biglietteria del Teatro Giuditta Pasta. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Casa di Marta.