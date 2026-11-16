Al Teatro Intred di Varese arrivano Pablo Trincia, Sigfrido Ranucci e il mondo di Stranger Things

La stagione 2026/2027 del Teatro Intred di Varese prosegue con tre appuntamenti che spaziano dall’intrattenimento al giornalismo d’inchiesta. Tra novembre e dicembre il palcoscenico varesino ospiterà uno spettacolo dedicato all’universo di Stranger Things e due protagonisti del giornalismo italiano, Pablo Trincia e Sigfrido Ranucci, per altrettante serate dedicate al racconto della realtà, alla giustizia e al valore dell’informazione. Tre proposte molto diverse tra loro, che confermano la volontà del teatro di rivolgersi a un pubblico ampio, alternando spettacoli di intrattenimento e appuntamenti di approfondimento.

Il 20 novembre un viaggio nell’universo di Stranger Things

Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 novembre alle 20 con Back to Hawkins – Stranger Things Fan Tribute, uno spettacolo dedicato alla celebre serie televisiva. Un viaggio tra atmosfere, personaggi e suggestioni che hanno reso Stranger Things un fenomeno internazionale, per rivivere a teatro l’immaginario della serie e i suoi elementi più riconoscibili.

Pablo Trincia porta a Varese “L’uomo sbagliato”

Lunedì 30 novembre alle 20 sarà la volta di Pablo Trincia, che salirà sul palco con L’uomo sbagliato – Un’inchiesta dal vivo.

Lo spettacolo porta a teatro il linguaggio dell’inchiesta giornalistica, attraverso la ricostruzione di una vicenda che invita a riflettere sui temi della verità e della giustizia, ma anche sui meccanismi che possono influenzare profondamente il destino delle persone.

Un appuntamento che unisce narrazione e approfondimento, trasformando il palcoscenico in uno spazio di riflessione e confronto.

Il 5 dicembre arriva Sigfrido Ranucci con “Diario di un trapezista”

Il terzo appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre alle 18, quando il Teatro Intred ospiterà Sigfrido Ranucci con Diario di un trapezista. Il giornalista accompagnerà il pubblico in un racconto personale e professionale che attraversa il mondo del giornalismo d’inchiesta, tra esperienze vissute, retroscena, difficoltà e riflessioni sul ruolo dell’informazione. Un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro di chi si occupa di raccontare e approfondire fatti e vicende di interesse pubblico.

Una stagione nel segno delle emozioni

I tre spettacoli si inseriscono nella stagione teatrale accompagnata dal claim “Il battito delle emozioni”, scelto da AD Management per i teatri che gestisce.

Un filo conduttore che sottolinea la capacità dello spettacolo dal vivo di coinvolgere gli spettatori, creare connessioni e offrire occasioni di intrattenimento, scoperta e confronto.

Radio Bruno è radio media partner del Teatro Intred.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Per informazioni è possibile contattare la biglietteria all’indirizzo biglietteria@teatrodivarese.com oppure al numero 0332 482665, negli orari di apertura. La biglietteria è aperta il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 15, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 16 alle 19. Nei giorni di spettacolo apre anche un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Ulteriori informazioni e regolamento sono disponibili sul sito www.teatrodivarese.com.