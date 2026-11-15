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Al via alla Biblioteca di Castellanza l’ottava edizione de “La montagna racconta”

La serata sarà accompagnata da interventi musicali live. L'ingresso all'evento sarà gratuito

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Si terrà giovedì 19 novembre alle 21, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza, in via Castegnate 2, la prima serata dell’edizione 2026 de “La montagna racconta“.

Arrivata alla sua VIII edizione, a condurre la serata il giornalista e scrittore Ettore Pettinaroli insieme all’accompagnatrice di media montagna e addetta stampa del Soccorso Alpino e Speleologico in Trentino Marina Malfatti che illustrerà la straordinaria storia di Nirmal Purja, alpinista nepalese che ha scalato i 14 ottomila in poco più di sei mesi, impresa che ha dell’incredibile. Nirmal Purja è scomparso il 30 luglio 2026 dopo esser stato travolto da una valanga sul Broad Peak.

La serata sarà accompagnata da interventi musicali live. L’ingresso all’evento sarà gratuito.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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