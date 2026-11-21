Un ospite d’eccezione per la scena culturale varesina. Martedì 1 dicembre, alle ore 18:30, il Comune di Varese avrà l’onore di accogliere Alan Friedman, giornalista di fama internazionale, scrittore bestseller ed editorialista tra i più autorevoli del panorama contemporaneo nella sala Varesevive (in Via San Francesco d’Assisi 26 a Varese).

L’incontro rappresenta un evento di punta nel cartellone dei sequel della quinta edizione del festival Nord in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir. Protagonista assoluto della serata sarà proprio Friedman, che porterà a Varese la sua attesa prova nella narrativa di genere: La mano di Orfeo (Baldini + Castoldi), un esplosivo thriller sul potere scritto da chi quel potere lo ha osservato e raccontato dall’interno per decenni.

Il libro – Un intrigo internazionale tra alta finanza, politica e spionaggio Protagonista del romanzo è Alexander Grayson, ex operativo della Delta Force, della CIA e della Casa Bianca, oggi ritiratosi a vita privata sulle colline toscane come giornalista. Una misteriosa telefonata e una sola parola d’ordine – Orfeo – lo costringono però a riaprire una porta sul passato che credeva chiusa per sempre. Dietro quel nome si cela una rete clandestina globale, una mano invisibile capace di manipolare governi, servizi segreti e grandi banche. Quando testimoni scomodi iniziano a scomparire e vecchi dossier riemergono, Grayson viene risucchiato in una partita mortale tra Washington, Zurigo, Roma e Mosca.