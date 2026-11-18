La crisi della compagnia aerea Albastar si aggrava e cresce la preoccupazione per i circa 50 lavoratori impiegati in Italia, che secondo i sindacati non hanno ricevuto le ultime due mensilità. La compagnia charter spagnola, con una presenza storica anche all’aeroporto di Malpensa, ha sospeso le operazioni commerciali dal 10 novembre e si trova ad affrontare una situazione finanziaria che mette in discussione la continuità dell’attività (foto: Fabrizio Berni).

A lanciare l’allarme sono i dipartimenti nazionali di Filt Cgil, Uilt e Anpac, che chiedono all’azienda chiarimenti immediati sulle prospettive di ripresa e sulle retribuzioni arretrate.

Secondo le informazioni raccolte dalle organizzazioni sindacali, l’aeromobile utilizzato per le operazioni in Italia sarebbe stato trasferito inizialmente in Irlanda e successivamente fermato e sottoposto a sequestro, mentre gli altri quattro velivoli della compagnia risulterebbero a terra in Spagna. Una situazione che, se confermata in tutti i suoi aspetti, renderebbe ancora più difficile una ripartenza in tempi brevi. Il fermo e il sequestro dell’aereo segnalati dai sindacati non risultano, al momento, documentati da conferme indipendenti.

Le difficoltà della flotta erano già emerse nei giorni scorsi. L’11 novembre le società proprietarie degli aeromobili concessi in leasing avevano iniziato a trasferire alcuni aerei. La compagnia disponeva di cinque Boeing 737-800 e l’eventuale perdita della disponibilità dei velivoli rappresenterebbe un ostacolo importante per qualsiasi piano di rilancio.

Dai debiti della pandemia alla ricerca di un investitore

La sospensione delle attività è stata annunciata il 10 novembre dalla direzione della compagnia. Come riportato dalla testata spagnola Preferente, il direttore generale Oriol Hernández ha attribuito la decisione all’elevato indebitamento accumulato durante la pandemia, aggravato nell’ultimo anno dalle tensioni geopolitiche e dall’ulteriore aumento del costo del carburante, seguito al conflitto scatenato da Israele e Usa contro l’Iran.

Albastar ha annunciato l’intenzione di ricorrere alla procedura concorsuale spagnola del concurso de acreedores, continuando nel frattempo a cercare investitori disposti a garantire la prosecuzione dell’attività. Le trattative avviate non hanno però prodotto un accordo in tempo utile per evitare lo stop ai voli.

La crisi riguarda una compagnia fondata nel 2009 a Palma di Maiorca, cresciuta nel settore dei voli charter per i tour operator europei e specializzata anche nei collegamenti per i pellegrinaggi, in particolare verso Lourdes. La base operativa di Malpensa era stata inaugurata nel 2014, mentre all’inizio del 2026 la società aveva già chiuso la storica base di Bergamo dopo quindici anni di presenza.

Le difficoltà hanno provocato reazioni anche in Spagna. Il sindacato dei piloti Sepla, in una nota del 12 novembre, ha contestato la gestione aziendale degli ultimi anni, sostenendo che gli investimenti promessi per rinnovare la flotta e stabilizzare la compagnia non siano stati realizzati. Il sindacato spagnolo ha richiamato anche l’ingresso nel capitale, nel 2022, del fondo Sherpa Capital, successivo alla concessione di un finanziamento pubblico da 15 milioni di euro attraverso Cofides, chiedendo spiegazioni sul mancato raggiungimento degli obiettivi industriali.

I sindacati: “I lavoratori non devono essere lasciati soli”

In Italia la priorità riguarda ora gli stipendi e la tutela dell’occupazione. Secondo Filt Cgil, Uilt e Anpac, il mancato pagamento delle ultime due mensilità sta creando serie difficoltà ai dipendenti e alle loro famiglie, mentre non ci sono indicazioni concrete sulle modalità di una possibile ripresa delle operazioni, che risulterebbero sospese almeno fino alla fine di novembre.

Le organizzazioni sindacali chiedono la «regolarizzazione delle spettanze retributive» e la presentazione di un programma per le prossime settimane, che permetta di conoscere le reali prospettive dell’azienda. «I lavoratori non devono essere lasciati soli in una fase così delicata e hanno diritto a informazioni puntuali sul futuro dell’azienda», sottolineano i sindacati, sollecitando un intervento delle istituzioni e degli organismi competenti per avviare un confronto con la compagnia.

La richiesta è di monitorare l’evoluzione della crisi, ottenere risposte sui salari non corrisposti e ricercare tutte le soluzioni possibili per salvaguardare i posti di lavoro.

Certo, ad oggi resta aperta soprattutto la questione della continuità operativa. La ricerca di un investitore, la disponibilità effettiva degli aeromobili e la gestione della procedura concorsuale saranno elementi decisivi per comprendere se Albastar potrà riprendere a volare e quali conseguenze avrà la crisi sui lavoratori italiani, anche a Milano Malpensa.