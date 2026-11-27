Albero di Natale, presepe e teatro: domenica a Gerenzano si dà inizio alle feste
Domenica 29 novembre torna "Accendiamo il Natale", con un programma di iniziative per bambini e famiglie tra piazze, teatro e tradizione. Si comincia alle 11 e si prosegue fino all'inaugurazione del presepe a Palazzo Fagnani
A Gerenzano il Natale inizia con una giornata di festa, appuntamenti per i bambini, teatro e le tradizionali inaugurazioni delle decorazioni natalizie. Domenica 29 novembre il paese si ritroverà per “Accendiamo il Natale“, una giornata organizzata con il coinvolgimento delle associazioni e delle realtà del territorio, che accompagnerà grandi e piccoli verso l’inizio delle festività.
Il programma si aprirà alle 11 in piazza 25 Aprile, dove verranno inaugurate la casetta di Babbo Natale e l’area dedicata al truccabimbi. Un primo appuntamento pensato soprattutto per i più piccoli, che potranno iniziare a respirare l’atmosfera natalizia incontrando i personaggi e le iniziative dedicate a loro.
Nel pomeriggio, alle 16, spazio al teatro con la lettura interattiva “Un altro canto di Natale”, proposta dalla compagnia Eccentrici Dadarò al Teatro San Filippo Neri. L’ingresso sarà libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Il momento centrale della festa arriverà alle 17.30 in piazza De Gasperi, con l’accensione dell’albero di Natale. Subito dopo è prevista una merenda per tutti i bambini, per condividere insieme uno dei momenti più attesi delle iniziative natalizie.
La giornata si concluderà alle 18.30 con l’inaugurazione del presepe nel cortile di Palazzo Fagnani, ultimo appuntamento di un programma che coinvolge diverse realtà locali e propone occasioni di incontro per tutta la comunità.
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