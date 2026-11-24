Alle 18 in punto di giovedì 26 novembre le luci dell’albero di Natale si accenderanno in Piazza della Riforma e daranno ufficialmente il via alle festività luganesi. Da quel momento prenderà forma il programma di Natale in Piazza, che fino al 10 gennaio porterà nel centro cittadino e nei quartieri mercatini, musica, proposte gastronomiche e appuntamenti pensati per tutte le età.

Immagine: fornita dall’organizzatore

L’appuntamento inaugurale è a partire dalle 17.30. A guidare il pubblico verso il tradizionale conto alla rovescia saranno Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini, volti di “Casa Svizzera” della RSI. Prima dell’accensione sono previsti anche gli interventi del sindaco Michele Foletti e del vicesindaco Roberto Badaracco.

La serata sarà accompagnata dalla partecipazione della Gospel Voices Family e proseguirà con il dj set di Matt Petrone insieme al sassofonista Vincenzo Marino e al percussionista Kassie Afò.

L’accensione dell’albero rappresenta il primo momento di un calendario che accompagnerà cittadini e visitatori per oltre un mese. Mercatini natalizi, chalet gastronomici, proiezioni e iniziative diffuse animeranno infatti il centro di Lugano durante tutto il periodo delle feste.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il nuovo LAC Winter Village, che sarà inaugurato venerdì 27 novembre in Piazza Luini. Lo spazio ospiterà una pista di pattinaggio, un mercatino, animazioni sul ghiaccio e atelier creativi dedicati a bambini e famiglie. Con il centro storico, il lungolago e gli spazi del LAC coinvolti nel programma, Lugano si prepara così a entrare nel vivo del periodo natalizio con un’offerta diffusa che accompagnerà la città fino all’inizio del nuovo anno.