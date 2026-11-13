Albizzate si prepara all’invasione di giovani atleti: il Cross dell’Amicizia festeggia dieci edizioni con le gare provinciali

Domenica 15 novembre torna ad Albizzate il Cross dell’Amicizia, che arriva alla decima edizione. La corsa campestre si correrà al mattino nel Parco La Fornace. La organizza l’Asd Atletica La Fornace con il patrocinio del Comune e mette in palio il Trofeo Comune di Albizzate.

Quest’anno la manifestazione conta più del solito. Le gare valgono come campionato provinciale Fidal di corsa campestre per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Valgono anche come gara provinciale di cross per gli Esordienti, all’interno del Trofeo provinciale “Banzato”. Per questo arriveranno ad Albizzate giovani atleti da tutta la provincia, in gran parte accompagnati in auto dai genitori.

Il programma

Il ritrovo è alle 9 al Centro sportivo comunale di via Vittorio Veneto 17. Alle 10 partono i Cadetti (2.400 metri). Seguono le Cadette (2mila metri), i Ragazzi e le Ragazze (1.500 metri) e la gara promozionale Fisdir sugli 800 metri, dedicata agli atleti con disabilità intellettivo relazionale. Chiudono gli Esordienti 10 (800 metri) e gli Esordienti 8 e 5 (550 metri). Le iscrizioni si facevano solo online e si sono chiuse giovedì 12 novembre.

Le premiazioni

Tutti gli Esordienti riceveranno una medaglia. Saranno premiati i primi tre classificati maschili e femminili delle categorie Cadetti, Ragazzi ed Esordienti 10. Le prime sei società in classifica riceveranno una coppa e la prima conquisterà il Trofeo Comune di Albizzate. La classifica a squadre si calcola con i punti di ogni gara: in queste categorie il primo prende 50 punti e il cinquantesimo 1. Dal 51° posto in poi ogni atleta classificato vale un punto. Le premiazioni si terranno alla fine di tutte le gare.

Parcheggi e viabilità

Con così tante famiglie in arrivo, in paese è previsto molto traffico. I volontari, coordinati dalla Polizia Locale, cercheranno di regolare i parcheggi il più possibile, ma qualche disagio ci sarà comunque. «Grazie a tutti per la pazienza e la collaborazione».