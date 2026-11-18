Sabato 21 novembre 2026 gli autori Guido Bandera e Gabriele Moroni presenteranno il loro saggio edito da Neri Pozza presso l’Associazione Nazionale Carabinieri. A dialogare con loro sarà Gianni Spartà

Un nuovo approfondimento storico e giornalistico sul caso Aldo Moro approda a Varese. Sabato 21 novembre 2026, alle ore 16:30, la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri (in Via Gian Domenico Romagnosi, 9) ospiterà la presentazione del volume “Un affare interno. Aldo Moro nei documenti inediti degli archivi USA”.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Varese, vedrà la partecipazione dei due autori: Guido Bandera, vicedirettore de Il Giorno, e Gabriele Moroni, giornalista della medesima testata. Il libro, pubblicato nella collana I Colibrì della casa editrice Neri Pozza, ripercorre le vicende legate allo statista democristiano attraverso l’analisi di carte desecretate e documenti inediti provenienti dagli archivi statunitensi.

A moderare l’evento e a dialogare con i due autori sulle rivelazioni e i retroscena contenuti nel saggio sarà il giornalista e scrittore Gianni Spartà.

Informazioni e prenotazioni

L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle ore 16:30 presso l’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese. Per partecipare all’incontro è possibile prenotare contattando la libreria Ubik al numero di telefono 0332/1690245 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail varese@ubiklibri.it.