Aler assume due Community Manager a tempo indeterminato: un posto a Varese
La selezione pubblica prevede due assunzioni a tempo pieno nelle sedi di Varese e Monza. Le domande devono essere presentate entro il 4 dicembre 2026
Nuove opportunità di lavoro in Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio. L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di due Community Manager con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Le figure selezionate saranno inserite nell’ufficio Servizi Sociali Integrati, in posizione organizzativa di staff alla Direzione Generale, con inquadramento contrattuale in Area A, livello A3.
I due posti di lavoro saranno così distribuiti:
- Varese, presso la sede di via Monte Rosa 21;
- Monza, presso l’Unità Organizzativa Gestionale di Monza Brianza, in via Baradello 6.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata a venerdì 4 dicembre 2026.
L’avviso pubblico, contenente tutti i dettagli della selezione, i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione, è consultabile sul sito ufficiale di Aler, nella sezione dedicata alle opportunità di lavoro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.