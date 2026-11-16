Aler e case popolari, Regione Lombardia stanzia 45,6 milioni per sportelli e servizi di quartiere

La Regione stanzia nuove risorse per rafforzare i servizi nei quartieri di edilizia residenziale pubblica della Lombardia. La Giunta, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, ha approvato un finanziamento di 45,6 milioni di euro destinato a potenziare gli sportelli delle Aler e la rete dei presìdi territoriali, con interventi rivolti agli inquilini e alla qualità della vita nei quartieri popolari (nella foto le case Aler del quartiere Matteotti a Saronno).

L’intervento, che utilizza fondi del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, riguarda le progettualità per il triennio 2027-2029. L’obiettivo è dare continuità alle esperienze già avviate in oltre 90 quartieri di edilizia residenziale pubblica di diversi capoluoghi lombardi e, allo stesso tempo, estendere gli interventi ad altri territori.

Le risorse serviranno a garantire una maggiore presenza sul territorio attraverso sportelli più accessibili, uffici mobili e figure di riferimento per gli abitanti, ma anche a sostenere iniziative per la valorizzazione degli spazi comuni, la promozione della legalità e il contrasto al degrado.

Come saranno distribuiti i finanziamenti

La ripartizione dei 45,6 milioni prevede tre linee di intervento:

24 milioni di euro saranno destinati alle Aler, per il potenziamento degli sportelli e dei presìdi territoriali;

16 milioni di euro andranno ai Comuni capoluogo e ai Comuni della Città metropolitana di Milano;

5,6 milioni di euro saranno riservati ai Comuni di piccole e medie dimensioni che presentano una consistente presenza di alloggi popolari.

Una parte delle risorse servirà a dare continuità ai progetti già avviati, mentre un’altra finanzierà nuove iniziative.

Il provvedimento si inserisce in un percorso già avviato da Regione Lombardia, che con una precedente tranche di 21 milioni di euro aveva permesso di attivare oltre 50 presìdi territoriali in più di 90 quartieri di edilizia residenziale pubblica.

Il community manager come punto di riferimento per gli inquilini

Tra gli strumenti su cui la Regione intende continuare a investire c’è la figura del community manager, un vero e proprio operatore di quartiere che rappresenta un punto di ascolto e riferimento per gli abitanti.

Il suo compito è aiutare gli inquilini ad affrontare problemi di carattere sociale, amministrativo e tecnico, favorendo il rapporto con gli enti e i servizi presenti sul territorio. Accanto a questa figura sono previsti anche custodi, uffici mobili e sportelli Aler potenziati, che dovranno accompagnare i cittadini nelle procedure di accesso alle graduatorie per gli alloggi popolari e nelle situazioni di morosità.

Un presidio anche per i Comuni più piccoli

«Non ci limitiamo a intervenire sugli edifici, ma lavoriamo per potenziare gli sportelli delle Aler e la rete dei servizi, garantire punti di riferimento per gli inquilini, contrastare il degrado e rafforzare la presenza delle istituzioni, soprattutto nelle realtà più complesse», ha detto l’assessore Paolo Franco.

L’estensione delle misure ai Comuni più piccoli rappresenta un altro elemento del provvedimento. Secondo Franco, anche le realtà di dimensioni contenute, quando concentrano un numero significativo di alloggi popolari e rappresentano un riferimento per chi cerca una casa, devono poter contare su servizi adeguati.

L’obiettivo della Regione è quello di ampliare il raggio delle politiche abitative: non soltanto assegnare un alloggio, ma accompagnare le famiglie, rafforzare i servizi e contribuire alla costruzione di comunità più coese.