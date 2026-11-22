Ho incontrato per la prima volta Alex Langer nel 1987 in occasione di un seminario per i vescovi lombardi organizzato dal Cardinal Martini a Gazzada in preparazione della pubblicazione da parte della Conferenza episcopale lombarda del documento “La questione ambientale”. Si è poi consolidata un’amicizia negli anni seguenti anche in preparazione della Fiera delle Utopie Concrete a Città di Castello. Dedicandomi all’ascolto dell’enciclica Laudato SI’ in questi anni recenti ho riscoperto la forte consonanza tra l’ispirazione di Alex e la predicazione di Francesco nel promuovere la cura della Terra.

LE RADICI DI UNA VISIONE COMUNE

Fin dalla prima adolescenza e giovinezza, con una formazione per sua autonoma scelta “francescana”, la sua principale fonte di ispirazione è stata quella evangelica, e più in generale la Bibbia, anche in riferimento alle figure dell’Antico Testamento. Langer è morto nel 1995, vent’anni prima della pubblicazione della enciclica Laudato si’. Eppure, le sintonie tra l’insegnamento di papa Francesco “sulla cura della casa comune” e sull’ecologia integrale e il pensiero – e la vita – di Langer sono davvero straordinarie. Nel cuore dell’enciclica riecheggiano le intuizioni di Alex, uomo capace di parlare all’Europa con la franchezza di un profeta e con la tenerezza di un credente. Lo immagino come l’amico che ti invita a guardare oltre l’emergenza del giorno: non per restare immersi nella disperazione, ma per scegliere una conversione capace di cambiare davvero la vita.

TUTTO È INTIMAMENTE CONNESSO

Langer, prima ancora di essere un simbolo, era un metodo: prendere sul serio la fragilità del pianeta e insieme la dignità delle persone più esposte. Per lui non esisteva separazione tra cura della casa comune e giustizia sociale; tra tutela dell’ambiente e convivenza pacifica tra i popoli. Papa Francesco, con lo stesso respiro spirituale e civile, insiste: tutto è intimamente connesso, e non può esserci un grido della Terra che non includa anche il grido dei poveri. L’enciclica riprende una visione “a rete”, dove ogni scelta economica, tecnologica e culturale ha conseguenze reali su corpi concreti. Il modello dominante oggi, quello che misura il valore soprattutto in profitto e velocità, viene criticato non solo per gli effetti ambientali, ma per il modo disumano con cui il potere cresce quando la tecnologia avanza senza piena consapevolezza. Per questo la conversione ecologica non può ridursi a una manovra tecnica o a un’adesione di facciata allo stile “verde”. Langer lo ripeteva con coraggio: non basta aggiungere qualche pratica sostenibile al vecchio modo di vivere, perché il problema sta in ciò che desideriamo, nei modelli di sviluppo che approviamo senza accorgercene, nei rapporti che costruiamo—con gli altri e con il mondo. L’enciclica sostiene che la crisi ecologica è un appello a una trasformazione interiore, una metamorfosi della coscienza. E questa non resta privata: diventa anche comunitaria, perché cambiare davvero significa cambiare legami, regole non scritte, abitudini condivise. Un nodo centrale è la critica alla “cultura dello scarto”. Non è solo l’immondizia che cresce: è lo sguardo con cui si buttano via persone considerate inutili, vite marginali, risorse trattate come infiniti serbatoi. Langer, con lucidità, mostrava come la predazione economica mercifichi la natura e scarti gli esseri umani. Papa Francesco lo formula con energia profetica: quando una società smette di riconoscere il valore proprio di ogni creatura e di ogni persona, allora la Terra diventa magazzino e gli altri diventano ostacoli.

UN’ALTRA IDEA DI PROGRESSO

Una parte decisiva dell’intesa tra i due sta nel modo di intendere l’umano. L’enciclica non parla di ambiente come se fosse un “tema” separato. La cura della casa comune riguarda l’uomo nella sua libertà, nella sua capacità di riconoscere. Qui Langer appare ancora attuale: l’ecologia, per lui, aveva una dimensione antropologica e relazionale. Se la politica smette di ascoltare, se l’economia perde il collegamento con la vita delle persone, allora il progresso diventa solo crescita, espansione. La proposta, invece, richiede un’idea diversa di progresso: meno ossessione per la conquista, più attenzione alla responsabilità; meno crescita come fine, più sviluppo come servizio. In questo quadro, la politica—locale e internazionale—assume responsabilità enormi. Non basta l’indignazione, non basta l’appello. Occorrono scelte che proteggano insieme ambiente e giustizia sociale, evitando che le riparazioni arrivino sempre in ritardo o solo per chi può permetterselo.

LA SOBRIETÀ COME LIBERTÀ

Langer aveva anche intuito che la trasformazione non si impone soltanto con leggi: deve diventare socialmente desiderabile. Il problema, dunque, non è solo “quanto” si regola, ma “come” si rende attraente un modo diverso di vivere. Occorre un immaginario nuovo: la sobrietà vissuta con libertà, la convivenza come ricchezza, la cura del creato non come sacrificio senza senso, ma come appartenenza. Qui entra in gioco uno stile che fa dialogare Langer con l’enciclica. L’idea di una vita “più lenta, più profonda, più dolce” non è un nostalgico ritorno al passato: è una risposta concreta alla frenesia che alimenta sia lo sfruttamento delle risorse sia la rigidità dei conflitti. Papa Francesco, parlando della scienza e della tecnologia, ricorda che non sono neutrali: portano con sé intenzioni, possibilità e anche limiti. In questa stessa direzione, Langer scriveva—con parole che oggi sembrano scritte ieri—di riscoprire e praticare dei limiti: rallentare ritmi di crescita e sfruttamento, abbassare inquinamento, produzione e consumo, attenuare la pressione sulla biosfera e ogni forma di violenza. È un discorso che chiede una civiltà meno artificializzata e più capace di semplicità e frugalità. Non è povertà imposta: è libertà ritrovata.

IL DEBITO ECOLOGICO E LE GENERAZIONI FUTURE

Altro punto in cui le due voci coincidono è il “debito ecologico”. Langer aveva costruito iniziative e riflessioni per legare Nord e Sud, biosfera e sopravvivenza dei popoli, mostrare che gli squilibri non sono soltanto economici: hanno ricadute ambientali e umane. Papa Francesco rende questa intuizione strutturale: l’approccio ecologico diventa sempre sociale; l’iniquità colpisce individui e interi Paesi; la giustizia delle relazioni internazionali richiede riconoscimento e riparazione. Una giustizia che non riguarda solo oggi, ma anche il domani. Langer invocava un pianeta “in prestito dai nostri figli”, e l’enciclica insiste sulla giustizia tra le generazioni: il bene comune include chi verrà. Qui emerge una nota quasi domestica: non abbiamo soltanto un diritto sulle risorse, abbiamo un dovere verso il futuro. Proteggere l’ambiente significa trasmettere condizioni di vita dignitosa.

LA SPIRITUALITÀ DELL’INCONTRO

In tutto questo, la spiritualità non è un orpello: è energia morale. Langer—con la sua formazione e con la sua fedeltà a un cristianesimo che cammina per strada—non viveva l’impegno come propaganda. Preferiva gli incontri autentici, costruiti fuori dai salotti e fuori dal gioco del potere. Questo tratto descrive bene anche Papa Francesco: una conversione non è solo cambiamento di procedure, ma cambiamento di relazioni. L’incontro deve includere chi ha sbagliato, senza negare la giustizia. Misericordia e giustizia non si contendono lo spazio; possono essere condizioni reciproche.

LA SPERANZA COME SCELTA

E resta, inevitabile, il tema della speranza. Langer conosceva il peso della responsabilità, lo scarto tra parole e fatti, la stanchezza di chi costruisce ponti e vede crollare muri e speranze in tempi troppo rapidi. Proprio per questo la sua consegna è ancora più luminosa: continuare in ciò che è giusto. Il giusto, secondo questa prospettiva, regge anche quando non paga dividendi nell’immediato. Papa Francesco, con un linguaggio diverso ma nella stessa trama, mette davanti l’urgenza di un cammino coraggioso: una rivoluzione culturale che faccia emergere un mondo più connesso, meno triste, più solidale.

CONTINUARE IN CIÒ CHE È GIUSTO

Per noi, dunque, la domanda non è solo “che cosa cambieremo” ma “chi diventeremo”. Se l’ecologia è integrale, allora tocca i rapporti tra persone e popoli, la forma della politica, il senso del lavoro, il modo in cui consumiamo e perfino il modo in cui custodiamo la parola. Significa scegliere uno stile di vita che non domini, ma accudisca; che non trasformi tutto in merce, ma riconosca legami e limiti. Ecco perché io leggo l’enciclica come un filo rosso: conversione ecologica prima ancora di transizione; sobrietà come liberazione; giustizia come strada obbligata per la cura della casa comune; pace come risultato di scelte coerenti; speranza come pratica condivisa, non come slogan. Se continuiamo in ciò che è giusto – insieme – allora anche la Terra può smettere di essere solo un orizzonte minacciato e diventare una casa abitabile, oggi e per chi verrà. Concludo con una frase di Alex che potrebbe essere di Francesco e del nuovo pontefice Leone: “Conviene disarmare, finché siamo in tempo”. Non perché vinceremo – non lo sappiamo. Non perché il mondo cambierà – non possiamo garantirlo. Ma perché è giusto. E in ciò che è giusto, anche quando sembra impossibile, abita una speranza che non dipende da noi soli.