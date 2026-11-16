Alfa si esibisce a sorpresa all’aeroporto di Milano Malpensa

«I treni d’estate, le andate e i ritorni». Ma anche in aeroporto Alfa canta d’amore: il cantante genovese si è esibito nei saloni di Milano Malpensa con il suo nuovo singolo “Eri solo da incontrare”.

L’esibizione si è svolta al Terminal 1, nell’area Arrivi, dove l’artista – al secolo Andrea Alessandro De Filippi – ha interpretato in una versione intima, chitarra e voce, il suo nuovo pezzo. Accompagnato dalla voce dei fan, che hanno cantato il testo della canzone uscita una settimana fa.

In questi giorni è in corso la Milano Music Week.

Anche Sea, gestore dell’aeroporto, partecipa: la Porta di Milano diventa il palcoscenico della nuova mostra di Sara Forte “Rock Icons. Aerei e aeroporti nelle leggende del Rock’n’Roll”, un progetto che mette in dialogo arte, musica e viaggio, rendendo omaggio con la pittura, il linguaggio digitale e l’installazione video alle band che hanno fatto la storia della musica: Who, Beatles, Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd e U2.

Le sette icone del rock diventano protagoniste di un viaggio tra musica, volo e memoria collettiva, opere monumentali, che trasformano colori, forme e profondità in una vera esperienza immersiva. L’attesa di un volo può così diventare l’occasione per evocare concerti, tour, stadi e geografie lontane, in un viaggio che dalla musica conduce alla memoria e all’immaginazione. Rock Icons invita passeggeri e visitatori a fermarsi, anche solo per un istante, e lasciarsi attraversare dall’energia del rock.