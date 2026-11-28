Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Un aliante è finito nelle acque del lago di Varese poco prima delle 12.30 di oggi, sabato 28 novembre. Il velivolo è ammarato davanti al lungolago di Calcinate del Pesce, nei pressi della Schiranna, a breve distanza dal campo di volo per alianti dell’Aero Club Adele Orsi.

Galleria fotografica Aliante ammara nel lago di Varese vicino alla Schiranna, recuperato il pilota 4 di 6

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 12.30. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha mandato sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando di Varese e la Polizia di Stato.

L’occupante è stato recuperato senza gravi conseguenze gravi. Il personale sanitario lo ha preso in carico per i controlli.

Restano da chiarire le cause dell’ammaraggio e cosa sia successo nelle fasi di volo prima che l’aliante finisse in acqua. Gli accertamenti spettano alle forze dell’ordine intervenute.