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Alice Kisiya è una trentenne palestinese, cristiana, originaria di Betlemme. La sua famiglia possedeva un terreno a Beit Jala, nei pressi di Betlemme, dove si trovavano una casa e un ristorante: per anni gli edifici sono stati demoliti dalle autorità israeliana e ricostruiti, prima che l’area venisse occupata da coloni israeliani.

Alice non ha mai accettato di rinunciare a quel luogo.

Ha continuato a rivendicare il diritto della propria famiglia a vivere e lavorare sulla terra, affrontando le tensioni con i coloni e con le autorità israeliane. Una battaglia condotta anche attraverso forme di protesta non violenta, con il sostegno di attivisti palestinesi, israeliani e internazionali.

La sua è una delle due storie al centro di “Alice nel paese dei coloni”, il documentario del regista e giornalista francese Yanis Mhamdi, che racconta la realtà della Cisgiordania occupata attraverso la vita quotidiana di chi cerca di difendere le proprie case e le proprie terre dall’espansione degli insediamenti israeliani.

Accanto alla vicenda di Alice c’è quella di Alaa Nasr, 27 anni, che vive a Madama, un villaggio palestinese nei pressi di Nablus, stretto tra due insediamenti israeliani. Alaa e gli altri giovani del paese convivono con le conseguenze dell’occupazione: le limitazioni agli spostamenti, le tensioni con i coloni, le aggressioni denunciate dagli abitanti e il timore che le pressioni sulla comunità possano costringere altre famiglie ad abbandonare le proprie case.

Anche in questo caso, la scelta è quella di restare. Continuare a vivere nel proprio villaggio diventa una forma di resistenza, un modo per difendere non soltanto il territorio, ma anche la possibilità di immaginare un futuro nella propria comunità (è nata una iniziativa internazionale, Save Al Makhrour).

Le due storie si sviluppano parallelamente e mostrano esperienze diverse, accomunate dalla volontà di non rinunciare ai luoghi in cui i protagonisti sono cresciuti. Il documentario sceglie così di raccontare il conflitto israelo-palestinese attraverso una prospettiva personale, lontana dalle dichiarazioni ufficiali e dalle grandi analisi geopolitiche. Al centro ci sono i gesti quotidiani, le relazioni familiari, la paura, la determinazione e il rapporto con una terra che per i protagonisti rappresenta la propria storia.

Il tema dell’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania emerge attraverso le conseguenze concrete sulla vita delle persone: le proprietà contese, le demolizioni, i soprusi dei coloni israeliani (molti giovanissimi), le difficoltà negli spostamenti e la progressiva trasformazione del territorio.

Prodotto dal media indipendente francese Blast e distribuito in Italia da No.Mad Entertainment, il film ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International Italia, che sostiene l’importanza di documentare le violazioni dei diritti umani e le forme di resistenza non violenta nei territori palestinesi occupati.

La vicenda di Alice Kisiya, in particolare, diventa il filo conduttore di un racconto che mette al centro il significato dell’appartenenza: che cosa vuol dire difendere una casa, un terreno, un luogo nel quale si concentrano i ricordi e la storia della propria famiglia?

Una domanda che attraversa tutto il documentario e si intreccia con quella più ampia sul futuro delle comunità palestinesi della Cisgiordania.

Il film, della durata di 105 minuti, si inserisce nel cinema documentario d’inchiesta e offre uno sguardo diretto su una realtà spesso raccontata attraverso le cronache degli scontri, ma meno frequentemente attraverso le esperienze individuali di chi vi abita.

Le proiezioni al cinema Paolo Grassi di Tradate

“Alice nel paese dei coloni” sarà proiettato anche a Tradate, al cinema Paolo Grassi di via Giacomo Bianchi 1, nell’ambito della distribuzione italiana del documentario. Gli appuntamenti sono in programma martedì 1° dicembre alle 21 e mercoledì 2 dicembre alle 18 e alle 21.

Il film sarà presentato in versione originale con sottotitoli in italiano. Il biglietto intero costa 6,50 euro, mentre quello ridotto è di 5 euro. L’acquisto è previsto direttamente al cinema prima delle proiezioni, senza prenotazione.

È l’unica sala che attualmente programma il film in provincia di Varese (le altre proiezioni le trovate qui).