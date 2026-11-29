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Il cinema Paolo Grassi di Tradate ospita il documentario “Alice nel paese dei coloni”, un racconto della vita quotidiana nei territori palestinesi occupati, attraverso le vicende di due giovani che hanno scelto di non abbandonare le proprie terre.

Il film del regista e giornalista francese Yanis Mhamdi sarà proiettato martedì 1° dicembre alle 21 e mercoledì 2 dicembre alle 18 e alle 21, nell’ambito della distribuzione italiana curata da No.Mad Entertainment.

Il documentario, della durata di 105 minuti e patrocinato da Amnesty International Italia, porta sullo schermo due storie di resistenza non violenta in Cisgiordania, mostrando le conseguenze dell’espansione degli insediamenti israeliani sulla vita delle comunità palestinesi.

La prima è quella di Alice Kisiya, una trentenne palestinese, cristiana, originaria di Betlemme. La sua famiglia possedeva un terreno a Beit Jala, nei pressi di Betlemme, dove si trovavano una casa e un ristorante. Per anni gli edifici sono stati demoliti dalle autorità israeliane e ricostruiti, prima che l’area venisse occupata da coloni israeliani.

Alice non ha mai accettato di rinunciare a quel luogo. Ha continuato a rivendicare il diritto della propria famiglia a vivere e lavorare sulla terra, affrontando le tensioni con i coloni e con le autorità israeliane. Una battaglia condotta attraverso forme di protesta non violenta, con il sostegno di attivisti palestinesi, israeliani e internazionali. Una mobilitazione che ha assunto anche una dimensione internazionale, attraverso iniziative come Save Al Makhrour, nata per sostenere la difesa delle terre palestinesi nell’area di Beit Jala.

Accanto alla sua vicenda c’è quella di Alaa Nasr, 27 anni, che vive a Madama, un villaggio palestinese nei pressi di Nablus, stretto tra due insediamenti israeliani.

Alaa e gli altri giovani del paese convivono con le conseguenze dell’occupazione: le limitazioni agli spostamenti, le tensioni con i coloni, le aggressioni denunciate dagli abitanti e il timore che le pressioni sulla comunità possano costringere altre famiglie ad abbandonare le proprie case.

Anche in questo caso, la scelta è quella di restare. Continuare a vivere nel proprio villaggio diventa una forma di resistenza, un modo per difendere non soltanto il territorio, ma anche la possibilità di immaginare un futuro nella propria comunità.

Le due storie si sviluppano parallelamente e mostrano esperienze diverse, accomunate dalla volontà di non rinunciare ai luoghi in cui i protagonisti sono cresciuti.

Il documentario sceglie di raccontare il conflitto israelo-palestinese attraverso una prospettiva personale, lontana dalle dichiarazioni ufficiali e dalle grandi analisi geopolitiche. Al centro ci sono i gesti quotidiani, le relazioni familiari, la paura, la determinazione e il rapporto con una terra che per i protagonisti rappresenta la propria storia.

Il tema dell’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania emerge attraverso le conseguenze concrete sulla vita delle persone: le proprietà contese, le demolizioni, i soprusi dei coloni israeliani, tra cui molti giovanissimi, le difficoltà negli spostamenti e la progressiva trasformazione del territorio.

Prodotto dal media indipendente francese Blast, il film ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International Italia, che sostiene l’importanza di documentare le violazioni dei diritti umani e le forme di resistenza non violenta nei territori palestinesi occupati.

La vicenda di Alice Kisiya, in particolare, diventa il filo conduttore di un racconto che mette al centro il significato dell’appartenenza: che cosa vuol dire difendere una casa, un terreno, un luogo nel quale si concentrano i ricordi e la storia della propria famiglia? Una domanda che attraversa tutto il documentario e si intreccia con quella più ampia sul futuro delle comunità palestinesi della Cisgiordania.

Date, orari e biglietti delle proiezioni a Tradate

“Alice nel paese dei coloni” sarà proiettato al cinema Paolo Grassi di via Giacomo Bianchi 1, a Tradate, in tre appuntamenti: martedì 1° dicembre alle 21 e mercoledì 2 dicembre alle 18 e alle 21.

Il film sarà presentato in versione originale con sottotitoli in italiano. Il biglietto intero costa 6,50 euro, quello ridotto 5 euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente al cinema prima delle proiezioni, senza prenotazione.

Al momento, il Paolo Grassi è l’unica sala della provincia di Varese che ha in programma il documentario. Il calendario delle altre proiezioni italiane è consultabile qui, sulla pagina Instagram dedicata.