Alla Barco di Saronno nessuno spiraglio per evitare i licenziamenti
La direzione aziendale ha illustrato il piano industriale, i sindacati hanno fatto tre richieste specifiche, ma non ci si è smossi rispetto alla prospettiva dei tagli dei posti di lavoro
Barco tiene il punto sui licenziamenti già annunciati. E i sindacati confermano le azioni di sciopero già avviati.
Il 13 novembre a Confindustria Varese si è svolto il terzo incontro per la procedura Barco: la direzione aziendale ha illustrato il piano industriale relativo all’anno 2027. I sindacati hanno richiesto ulteriori elementi di approfondimento, “conferme puntuali in merito alle prospettive del sito” e infine ” particolare riferimento agli impegni aziendali a sostegno del suo sviluppo e della sua continuità”.
La situazione rimane appunto negativa per i lavoratori: “Permane tuttavia una situazione di sostanziale stallo rispetto alla richiesta di ritiro della procedura di licenziamento, per la quale l’azienda non ha manifestato alcuna apertura né fornito elementi concreti di avanzamento”.
Sono 71 i lavoratori a rischio, per la precisione 46 a tempo indeterminato che andrebbero verso il licenziamento, più 25 interinali e precari a cui non verrebbe rinnovato il contratto.
Il prossimo incontro tra le parti è programmato per il 24 novembre. E nel mentre “prosegue lo sciopero per blocco straordinari, flessibilità e trasferta”.
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