Alla Biblioteca Bruna Brambilla di Varese due appuntamenti tra fotografia, migrazione e cultura
Martedì 1° dicembre si inaugura la mostra fotografica “Il mio viaggio”, dedicata alle storie dei migranti accolti dalla Croce Rossa. Il 16 dicembre la presentazione del libro “Meazza 80”, dedicato al fotografo varesino Carlo Meazza
Due appuntamenti dedicati alla fotografia, alla cultura e alla memoria alla Biblioteca Bruna Brambilla di Varese, ospitata presso l’Istituto Anna Frank di via Carnia 155. Prima della pausa natalizia, la biblioteca propone una mostra fotografica sul tema dell’immigrazione e un incontro dedicato a uno dei protagonisti della fotografia varesina.
Martedì 1° dicembre, alle ore 17.45, sarà inaugurata la mostra fotografica “Il mio viaggio”, nata dall’esperienza vissuta all’interno del Centro di Accoglienza Straordinaria gestito dal Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.
L’esposizione vuole andare oltre i numeri e le statistiche che spesso accompagnano il racconto delle migrazioni, per restituire un volto e una storia alle persone accolte. Le immagini raccontano non soltanto le difficoltà del viaggio, ma soprattutto la quotidianità dell’accoglienza, la resilienza, i piccoli gesti di condivisione e il tentativo di costruire un nuovo futuro nella comunità.
Al centro del percorso espositivo c’è il principio di umanità della Croce Rossa, inteso come rispetto della persona e tutela della dignità di ogni essere umano, senza distinzioni.
La mostra sarà visitabile fino a giovedì 10 dicembre, tutti i giorni dalle 9 alle 17.
Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 16 dicembre, sempre alle 17.45, con la presentazione del libro “Meazza 80”, dedicato agli ottant’anni del fotografo varesino Carlo Meazza.
Un’occasione per celebrare il percorso umano e artistico di un autore che ha raccontato attraverso l’obiettivo persone, luoghi e storie del territorio.
Entrambe le iniziative si svolgeranno alla Biblioteca Bruna Brambilla, presso l’Istituto Anna Frank, in via Carnia 155 a Varese. Per informazioni è possibile scrivere a biblioannafrank@gmail.com.
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