Alla Farmacia Comunale di Turate arriva il vaccino contro il Fuoco di Sant’Antonio per gli ultra 65enni
Un nuovo servizio dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute, rivolto ai cittadini nati a partire dal 1961, che hanno quindi compiuto o compiranno 65 anni nel corso del 2026
Da metà novembre sarà possibile vaccinarsi contro l’Herpes Zoster, conosciuto comunemente come Fuoco di Sant’Antonio, direttamente alla Farmacia Comunale di Turate. Un nuovo servizio dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute, rivolto ai cittadini nati a partire dal 1961, che hanno quindi compiuto o compiranno 65 anni nel corso del 2026.
Per accedere alla vaccinazione non sarà necessario fissare un appuntamento: i cittadini interessati potranno recarsi direttamente presso la Farmacia Comunale, dove sarà disponibile il servizio.
L’Herpes Zoster è una patologia causata dalla riattivazione del virus della varicella, che può rimanere latente nell’organismo anche per molti anni dopo la prima infezione. Si manifesta generalmente con un’eruzione cutanea dolorosa e può provocare complicanze anche importanti, tra cui la nevralgia post-erpetica, un dolore persistente che in alcuni casi può durare per mesi o diventare cronico.
La vaccinazione rappresenta uno strumento importante per ridurre il rischio di sviluppare la malattia e soprattutto le sue conseguenze più debilitanti.
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