Da metà novembre sarà possibile vaccinarsi contro l’Herpes Zoster, conosciuto comunemente come Fuoco di Sant’Antonio, direttamente alla Farmacia Comunale di Turate. Un nuovo servizio dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute, rivolto ai cittadini nati a partire dal 1961, che hanno quindi compiuto o compiranno 65 anni nel corso del 2026.

Per accedere alla vaccinazione non sarà necessario fissare un appuntamento: i cittadini interessati potranno recarsi direttamente presso la Farmacia Comunale, dove sarà disponibile il servizio.

L’Herpes Zoster è una patologia causata dalla riattivazione del virus della varicella, che può rimanere latente nell’organismo anche per molti anni dopo la prima infezione. Si manifesta generalmente con un’eruzione cutanea dolorosa e può provocare complicanze anche importanti, tra cui la nevralgia post-erpetica, un dolore persistente che in alcuni casi può durare per mesi o diventare cronico.

La vaccinazione rappresenta uno strumento importante per ridurre il rischio di sviluppare la malattia e soprattutto le sue conseguenze più debilitanti.