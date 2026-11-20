C’erano anche trenta studenti del CPIA 2 «Tullio De Mauro» di Varese alla marcia silenziosa di soli uomini che giovedì 19 novembre ha attraversato il centro della città, da via Sacco, davanti a Palazzo Estense, fino a piazza Podestà.

Gli studenti del CPIA, adulti e giovani adulti provenienti da Paesi diversi, hanno camminato con un fiocco bianco sul petto dai Giardini Estensi fino a piazza Podestà, dove ad attenderli c’erano le studentesse. Alcune avevano invitato anche i mariti, che si sono uniti al corteo.

La scuola ha accolto l’invito personale dell’assessora Rossella Dimaggio, e le classi sono state accompagnate dai docenti Fabio Ragione, Carmela Vacanti ed Elena Vedani.

«Mi ha colpito la compostezza dei nostri studenti – racconta la dirigente scolastica Francesca Toscano – nella serietà con cui hanno accolto la proposta ho riconosciuto la fiducia che ripongono nei loro insegnanti e nel lavoro che fanno insieme in aula. Le studentesse che hanno coinvolto le loro famiglie hanno dato all’invito della scuola una dimensione personale. E negli uomini che sfilavano si leggeva l’orgoglio di camminare accanto agli altri varesini».

Per la dirigente la partecipazione ha un significato che va oltre la singola serata: «La città chiedeva a tutti di prendere posizione contro la violenza sulle donne. I nostri studenti hanno sentito che quell’appello riguardava anche loro, perché di questa comunità fanno parte. Al CPIA l’insegnamento dell’italiano va di pari passo con l’educazione alla cittadinanza. Giovedì sera questo ha significato partecipare a un’iniziativa aperta a tutta la città e prendere posizione su una questione che riguarda ciascuno. Chi ha camminato accanto ai nostri studenti ha potuto conoscerli anche attraverso quella scelta. È un modo concreto per guardare oltre gli stereotipi legati alla provenienza».