«Dopo essere uscito dal mondo del lavoro, per diversi mesi ho pensato di spendere un po’ del mio tempo per fare qualcosa per gli altri». Chi parla è un volontario di circa sessant’anni, uscito dal mondo del lavoro un anno e mezzo fa, che preferisce restare anonimo per una scelta che è propria del dna varesino, seguendo l’antico adagio per cui la beneficenza si fa, ma non si dice. A maggio ha partecipato a un open day del Pane di Sant’Antonio e ha deciso di fare il passo, cominciando dal servizio alla mensa: «Nei primi turni uscivo con un nodo alla gola».

Insieme a tanti altri volontari alla Casa della Carità della Brunella, domenica 22 novembre, ha accolto oltre settanta varesini a cena con gli ospiti della mensa e ha deciso di condividere le sensazioni e l’emozione vissuta.

Oggi il rapporto con gli ospiti è cambiato, racconta: «All’inizio ero molto timido, ora scambiamo due parole e a volte riesco a sapere qualcosa in più sulla loro vita. Cerco di farlo in punta di piedi: sono persone molto vulnerabili, che hanno provato spesso il peggio, e nei loro occhi si legge l’imbarazzo».

«Sono tutti molto dignitosi»

Ogni incontro, dice il volontario, lascia qualcosa: «Mi insegnano sempre qualcosa, sono empatici e quasi tutti estremamente grati. Mentre escono, dopo aver pranzato, ci ringraziano di cuore e ci augurano una buona giornata. Sofferenza e miseria non li hanno abbruttiti».

A fine turno resta una sensazione precisa: «Sono davvero felice di sapere che ognuno di loro è arrivato debole e triste ed è tornato sulla strada con lo stomaco pieno e gratificato. Se pensassimo tutti al benessere che un pasto dà alla nostra mente, comprenderemmo il valore profondo che questa associazione si merita». Il volontario ne sottolinea anche l’organizzazione: «È un gruppo perfettamente organizzato e attento a ogni possibile spreco».

La serata di domenica alla Brunella

Proprio per far conoscere questo mondo, domenica 22 novembre la Casa della Carità ha organizzato una cena aperta al pubblico. Hanno partecipato oltre 70 persone, che hanno potuto vedere da vicino come vengono accolte le persone in situazione di grave marginalità, i senza dimora e chi si rivolge alla mensa varesina. È stata «un’occasione per aprire le porte a chi non conosceva questo mondo», racconta il “nostro” volontario.

Il percorso è partito dall’accoglienza, dove si individuano i bisogni per stabilire i servizi accessibili. Si è poi passati a mensa, docce, distribuzione farmaci, guardaroba ed emporio, l’attività Caritas gestita dai volontari. Nel corso della visita i partecipanti hanno cenato in mensa, con le stesse modalità con cui ogni giorno gli ospiti accedono al servizio, vivendo così di fatto la stessa esperienza.

Le persone aiutate sono tante, anche in una realtà come quella di Varese. Persone che vivono in situazioni di grave marginalità e che vengono aiutate con un pasto caldo, una doccia, un luogo dove soddisfare serenamente i bisogni primari.

L’eredità arriva dal 1938, quando i frati della Brunella avviarono la mensa. Oggi l’attività della Casa della Carità continua nel mandato, con l’Associazione Pane di Sant’Antonio ODV, nata nel 2015, affiancata dalle 30 parrocchie del Decanato di Varese riunite nell’Associazione Farsi Prossimo (fondata ufficialmente nel 2016), che si fecero carico della gestione quotidiana per garantire continuità a un’opera tanto preziosa una volta che i frati lasciarono la Brunella.

Al lavoro ci sono 380 volontari, che vengono da contesti, esperienze ed età molto diversi e che portano ciascuno la propria capacità di collaborare. A guidarli ci sono 7 operatori professionali, che si occupano di coordinamento, comunicazione, assistenza sociale e cucina. C’è una collaborazione proficua e continua con le istituzioni e con realtà pubbliche e private: c’è chi dona cibo, come ad esempio la TFS Group che ha recentemente donato cibo senza glutine utile per sfamare anche chi deve seguire un determinato regime alimentare, ma anche associazioni che raccolgono denaro e materiale o cittadini che decidono di lasciare al Pane di Sant’Antonio la propria eredità con un lascito testamentario. Tutte gocce in un mare di solidarietà che fa bene a Varese e ai varesini.