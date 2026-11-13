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Alla Palude Brabbia l’incontro “Mamma mia che caldo che fa”

Sabato 14 novembre l’evento con il ricercatore del JRC esperto in telerilevamento Pietro Ceccato. Gli incontri saranno preceduti da una passeggiata con le guide Lipu all’interno della Riserva naturale

Mamma mia che caldo che fa
Incontri

14 Novembre 2026

Pietro Ceccato ricercatore del JRC esperto in telerilevamento. L’estate eccezionalmente calda che abbiamo appena vissuto è ancora fresca nella memoria di tutti. Il caldo intenso ha avuto un forte impatto sui disastri naturali verificatesi in quei mesi, durante l’incontro esamineremo le prospettive future alla luce del fenomeno El Nino e dei cambiamenti climatici con particolare riferimento ai dati e ai servizi offerti da programma Copernicus ossia il programma europeo che monitora la Terra attraverso immagini satellitari ad alta risoluzione e fornisce dati per la Protezione civile.

Pietro Ceccato ha l’abilità di tradurre in modo semplice ed accessibile a tutti temi che sono trattati da scienziati ed esperti di tutto il mondo ma che dobbiamo conoscere per capire dove stiamo andando.

Gli incontri saranno preceduti da una passeggiata con le guide Lipu all’interno della Riserva naturale palude Brabbia con partenza alle 14.00 e che terminerà alle 16.30 La partecipazione alla passeggiata è facoltativa. Le conferenze finiranno alle h. 17.30/18.00

Maggiori Informazioni

Organizzato da

13 Novembre 2026

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di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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