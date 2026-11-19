Sta per andare in scena alla Scuola Primaria Don Luigi Monza The Canterville Ghost (Il fantasma di Canterville), tratto dal celebre racconto di Oscar Wilde, una rappresentazione teatrale interamente in lingua inglese che vedrà protagonisti gli alunni di classe quinta. Lo spettacolo è il frutto di un percorso iniziato tre anni fa con l’introduzione del progetto di teatro in inglese nelle classi quinte, un’occasione unica e coinvolgente per apprendere la lingua all’interno di un contesto reale e significativo. Per la scuola, infatti, l’inglese non rappresenta soltanto una disciplina da studiare, ma un ulteriore strumento di comunicazione e una finestra aperta sul mondo, capace di ampliare lo sguardo dei bambini sulla realtà e di accompagnarli nella scoperta di culture, persone ed esperienze diverse.

Galleria fotografica Alla Primaria Don Luigi Monza arriva “The Canterville Ghost” 4 di 6

Al centro di questa proposta educativa c’è la persona del bambino, con la sua naturale capacità di apprendere, esprimersi e costruire relazioni. Il laboratorio teatrale diventa così un’occasione per valorizzare i talenti di ciascuno all’interno di un lavoro di gruppo che richiede ascolto, collaborazione e responsabilità. Il percorso prende avvio già alla fine di settembre e si sviluppa per due ore settimanali all’interno dell’orario curricolare. Gli alunni imparano il copione, interpretano le diverse scene, si muovono a tempo di musica e acquisiscono progressivamente sicurezza nell’espressione in lingua inglese. Allo stesso tempo sperimentano aspetti concreti dell’esperienza teatrale: la gestione dei tempi scenici, i cambi d’abito, la preparazione della scenografia e il coordinamento con i compagni. Ogni elemento contribuisce alla riuscita di uno spettacolo che è il risultato dell’impegno e della partecipazione di tutti.

Il teatro non è però l’unica occasione in cui la lingua inglese viene utilizzata in situazioni autentiche. Da anni la scuola propone anche la “mensa in inglese” per gli alunni delle classi prime e seconde, un’esperienza che permette di utilizzare la lingua in un contesto quotidiano e concreto. L’obiettivo è che i bambini diventino sempre più protagonisti del proprio percorso di apprendimento, sviluppando competenze linguistiche attraverso esperienze significative.

Il teatro come strumento per le competenze non cognitive

Il laboratorio teatrale si inserisce in un percorso educativo più ampio. Da quest’anno, infatti, la Scuola Primaria Don Luigi Monza, insieme all’intero Istituto Tirinnanzi, partecipa alla Rete dell’Innovazione Scolastica, impegnata nella sperimentazione di attività finalizzate al potenziamento delle competenze non cognitive. Si tratta di abilità fondamentali che accompagnano gli studenti non solo durante il percorso scolastico, ma anche nella vita quotidiana: saper ascoltare, collaborare con gli altri, affrontare gli imprevisti, assumersi responsabilità e portare a termine un compito. Il teatro rappresenta un contesto privilegiato per allenare queste competenze attraverso un’esperienza concreta, nella quale ogni bambino è chiamato a contribuire alla realizzazione di un progetto comune.

“Educare insegnando” è il motto della scuola, che riconosce nel metodo educativo e nella didattica il punto di incontro tra insegnanti e studenti. L’attenzione al metodo di studio, lo sviluppo delle competenze personali e l’accompagnamento nella crescita si inseriscono in una visione nella quale i docenti non si limitano a trasmettere conoscenze, ma rimangono educatori anche all’interno dell’insegnamento disciplinare.

Ne nasce una vera alleanza educativa tra scuola e famiglie, che scelgono di condividere la responsabilità di accompagnare le nuove generazioni verso una crescita umana e culturale completa, formando persone preparate e competenti, ma anche consapevoli del proprio ruolo e delle proprie responsabilità.

Open Day sabato 21 novembre

Per conoscere da vicino la proposta educativa, gli ambienti e le attività della Scuola Primaria Don Luigi Monza a Massina di Cislago, l’appuntamento è per sabato 21 novembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, in occasione dell’Open Day. Per partecipare è possibile iscriversi attraverso il sito dell’Istituto Tirinnanzi: Open Day Istituto Tirinnanzi.