La nuova scuola di via Curtatone a Gallarate è entrata in funzione a settembre, ma la questione degli spazi disponibili torna a far discutere, sia per gli spazi interni all’edificio sia per le aree esterne. Da una parte l’Istituto comprensivo Ponti ha chiesto di poter utilizzare la sala mensa anche per attività didattiche, rendendo necessario un apposito accordo con il Comune e la società che gestisce la ristorazione scolastica. Dall’altra, il parcheggio e alcune sistemazioni esterne attendono ancora di essere completati, mentre una nuova determina comunale prevede oltre 532mila euro di ulteriori lavori.

Sono elementi che emergono dagli atti approvati nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale e dagli uffici, sul tema del nuovo polo scolastico di Cajello e Cascinetta, realizzato nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana Grow29.

Temi che rimangono sentiti in primo luogo dai bambini, dalle famiglie e da chi nella scuola ci lavora.

La questione degli spazi interni emerge dalla determinazione dirigenziale numero 1024 del 17 novembre, con cui il Comune ha approvato un protocollo d’intesa tra l’amministrazione, l’Istituto comprensivo Ponti ed Euroristorazione, la società incaricata della refezione scolastica.

L’accordo nasce da una richiesta della scuola, che ha manifestato la necessità di utilizzare temporaneamente la sala mensa, limitatamente all’area dei tavoli, per svolgere attività didattiche e istituzionali, come videoproiezioni, incontri e altre iniziative legate alla programmazione scolastica.

Un’esigenza che solleva interrogativi sulla disponibilità di ambienti per le attività diverse dalle normali lezioni. Un tema che era già emerso in passato, sollevato sia dalle opposizioni che dal Comitato Salviamo gli alberi, conti alla mano sul numero di iscritti. «Le tredici aule dovevano essere usate per le classi e anche per i laboratori scolastici» ricorda Massimo Gnocchi, consigliere di minoranza. «Nella realtà gli spazi per i laboratori non ci sono più».

La determina comunale non certifica una carenza di laboratori, ma documenta la richiesta dell’istituto di poter utilizzare anche uno spazio normalmente destinato a un’altra funzione. Il protocollo precisa infatti che “la sala refezione è destinata prioritariamente allo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica” e che l’eventuale utilizzo per ulteriori attività deve essere compatibile con le esigenze organizzative della mensa.

Quindi: gli spazi potranno essere utilizzati soltanto dopo la conclusione del servizio di ristorazione e delle relative operazioni di pulizia. Il documento disciplina inoltre le responsabilità dei soggetti coinvolti: Euroristorazione provvederà alla pulizia ordinaria al termine dei pasti, mentre la scuola dovrà garantire la vigilanza durante le attività e occuparsi del successivo ripristino e della pulizia dei locali, secondo modalità concordate con la società. La sala centrale viene usata per servizio mensa sicuramente nelle ore 11-16, mentre negli altri orari è disponibile per altre attività scolastiche (sembrerebbe in orari mattutini).

All’esterno manca ancora il parcheggio

Se all’interno si cerca di rendere più flessibile l’utilizzo degli ambienti, all’esterno della scuola rimangono invece opere da completare.

La sistemazione degli spazi attorno al nuovo edificio è stata una delle questioni più discusse fin dall’avvio dell’anno scolastico. Le lezioni sono cominciate a settembre mentre proseguivano i lavori per parcheggi, accessi, percorsi pedonali e aree verdi: un tema sollevato in modo forte dagli insegnanti, dalle famiglie, dal personale in generale, per ragioni di salute (polveri), sicurezza e motivazioni educative, con la rinuncia alle attività all’aperto.

Era stato richiamato anche nelle riunioni sindacali del personale, che fotografavano lo stress e il malumore interno alla scuola, dove peraltro c’è stata una alta adesione allo sciopero del 20 novembre scorso (era uno sciopero nazionale, ma forse il dato dell’adesione indica anche il malcontento locale).

Nel corso dell’autunno erano state indicate diverse scadenze per il completamento degli interventi: come ricordavamo nell’articolo che faceva il punto sui cantieri di Grow29 pubblicato a ottobre, il sindaco Andrea Cassani aveva parlato della prima metà del mese per i parcheggi e del 20 ottobre per alcune sistemazioni a verde, mentre la conclusione complessiva del cantiere era prevista entro novembre.

«Il parcheggio è ancora chiuso ad oggi, nonostante a mia interrogazione l’amministrazione avesse risposto “l’ultimazione è prevista entro il mese di ottobre 2026”» segnala ancora il consigliere Gnocchi.

Ora: è vero che queste sono date riferite alle previsioni con bel tempo e piena disponibilità del cantiere, ma si è ormai ben oltre il termine di ottobre. E in ogni caso resta il tema della scuola – nuova – che deve fare i conti con dotazioni a metà ad anno già avviato.

Altri 532mila euro di lavori e una nuova proroga al 15 dicembre

L’interno della scuola nel giorno dell’avvio delle lezioni a settembre

Le nuove scadenze derivano anche da modifiche alle opere, che hanno imposto anche un aumento dei costi: con la determinazione dirigenziale numero 1028 del 18 novembre 2026, il Comune di Gallarate ha approvato un nuovo affidamento di opere supplementari per 532.709,58 euro.

Ed è qui che si trova anche una nuova data di completamento: la stessa relazione dispone inoltre una proroga di quindici giorni, portando il termine dei lavori del secondo lotto al 15 dicembre 2026, rispetto alla data di fine novembre (curiosità: il documento riporta come riferimento l’inesistente data del 31 novembre 2026)

L’importo netto dei lavori è di 484.281,44 euro e riguarda il secondo lotto dell’intervento, dedicato appunto agli spazi esterni, alle urbanizzazioni ma anche alle finiture specialistiche. Le opere sono affidate allo stesso raggruppamento di imprese già impegnato nel cantiere, formato da Rana Sas Lavori Edili e Co.Ra Global Service. Si tratta di un ulteriore intervento aggiuntivo rispetto a quello già approvato nel maggio 2026, quando erano stati affidati lavori supplementari per 335.863,95 euro, oltre Iva.

La nuova relazione tecnica descrive numerose lavorazioni, non tutte riconducibili direttamente alle aree esterne.

Tra le voci più rilevanti figurano circa 120mila euro per piattaforme aeree e mezzi di sollevamento, necessari per gli interventi sulle facciate e nella palestra, e 81.500 euro per serramenti con caratteristiche superiori a quelle inizialmente previste. Sono inoltre indicati 58.500 euro per la modifica di marciapiedi e camminamenti, con la realizzazione di pavimentazioni strutturali in calcestruzzo armato, e 46.500 euro per maggiori lavorazioni sul rivestimento metallico delle facciate, dovute a complessità applicative emerse durante l’esecuzione.

Altri interventi riguardano invece in pieno le aree esterne: la pista ciclabile, il muro di sostegno lungo via Curtatone, le sistemazioni delle aree verdi, le nuove piantumazioni e le recinzioni temporanee necessarie per garantire l’accesso alla scuola durante il cantiere.