All’Accademia dei Curiosi di Malnate la presentazione del libro “L’estremo del minimo” di Stefano Rausei
Giovedì 26 novembre alle 20.45, nella sala consiliare di Malnate, l'incontro organizzato dall'Accademia dei Curiosi con il patrocinio del Comune
Giovedì 26 novembre, alle ore 20.45, la sala consiliare di Malnate, in via De Mohr, ospiterà la presentazione del libro “L’estremo del minimo. Anatomia del buon senso” di Stefano Rausei, pubblicato da Edizioni San Paolo.
L’iniziativa è organizzata dall’Accademia dei Curiosi, con il patrocinio della Città di Malnate, e rappresenta un’occasione per conoscere l’opera dell’autore e approfondire i temi affrontati nel volume.
La serata sarà dedicata alla presentazione del libro e offrirà al pubblico l’opportunità di avvicinarsi alle riflessioni di Stefano Rausei sul buon senso, tema centrale dell’opera.
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