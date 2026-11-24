La transizione energetica si misura anche sulle case esistenti, sulla capacità di dialogare tra tecnologie diverse e sulle mani di chi ogni giorno entra nelle abitazioni e nei cantieri. Questa mattina, martedì 24 novembre, a Busto Arsizio, nella sede dell’Accademia Impiantisti di Cna Lombardia Nord-Ovest, è stata presentata la collaborazione con l’azienda olandese Intergas, che ha portato nel laboratorio due sistemi ibridi di riscaldamento basati sull’abbinamento tra caldaia a condensazione e pompa di calore, uno con refrigerante naturale R290 e l’altro con R32.

Nel corso della mattinata si sono alternati i saluti e gli interventi tecnici che hanno accompagnato l’avvio del nuovo percorso: il direttore di Cna Lombardia Nord-Ovest, Davide Grassi, ha ringraziato il partner Intergas e i tecnici che hanno curato l’installazione e il coordinamento, sottolineando l’impegno sulla formazione di tutta la categoria e annunciando che «Dal nuovo anno partiranno corsi gestiti insieme a Intergas, con un programma evolutivo che affiancherà alla parte teorica quella pratica».

Sul senso della transizione energetica e sull’impatto concreto sulle abitazioni del territorio si è soffermato il presidente dei termoidraulici Mauro Ceretti, che ha affermato: «La vera transizione energetica non si impone per decreto, ma si costruisce nei cantieri. Per questo sosteniamo la neutralità tecnologica: non esiste una soluzione unica valida per tutti, ma la tecnologia più adatta a ogni singolo edificio ed esigenza».

Nel suo intervento, Ceretti ha spiegato come il passaggio riguardi innanzitutto l’utente finale, abituato alla caldaia a produzione istantanea e chiamato ad affrontare spazi tecnici più ampi e un patrimonio immobiliare in larga parte non ancora performante: «Le case nuove sono già pronte, nel senso che vengono costruite con una logica nuova, ma il parco casa ha un’infinità di immobili ancora che non sono così performanti – ha spiegato Ceretti – e da lì probabilmente l’ibrido è la macchina giusta perché traghetta la casa che non è pronta verso il futuro e la casa quando diventerà pronta perché abbiamo due macchine, la caldaia e la pompa di calore».

A entrare nel merito della collaborazione e delle tecnologie installate è stato il direttore commerciale di Intergas, Bas Weteling, che ha illustrato la storia dell’azienda olandese – attiva da oltre 85 anni, dal 1939, con circa 525 dipendenti – e la scelta di puntare su soluzioni che riducono i componenti per limitare i guasti e far dialogare i sistemi attraverso l’elettronica e il protocollo dedicato.

«Il prodotto che presentiamo consente il monitoraggio da remoto e ha registrato in Olanda, in una zona climatica paragonabile a quella lombarda, riscontri fino all’80% sul consumo di gas – ha spiegato il Weteling – La nostra società crede in prodotti, migliori prodotti, ma i migliori prodotti devono anche essere installati. Per questo il rapporto con Cna e con gli artigiani è centrale».

Nel laboratorio sono stati installati due sistemi con caldaie – una funzionante e una aperta per la formazione – oltre a una pompa di calore R32 sul tetto e a soluzioni in R290, con una seconda unità destinata all’attività pratica: al termine della presentazione si è proceduto all’accensione dei due sistemi, con la possibilità di assistere al loro funzionamento direttamente all’interno del laboratorio.