All’alpino di Besnate Sergio Turetta il premio “Pa’ Togn” per l’impegno al servizio della comunità
Il riconoscimento della Sezione di Varese dell'Ana è stato consegnato al teatro Franciscum di Laveno Mombello durante la tradizionale Serata della Riconoscenza. Le congratulazioni del sindaco Giovanni Corbo: "Un premio meritato per la sua naturale capacità di essere al servizio degli altri"
Un importante riconoscimento per l’alpino Sergio Turetta, del Gruppo Alpini di Besnate, insignito del Premio “Pa’ Togn” in occasione della tradizionale Serata della Riconoscenza, che si è svolta al teatro Franciscum di Laveno Mombello.
Il premio, giunto alla sua 46ª edizione, viene assegnato dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Varese in memoria di don Antonio Riboni, per rendere omaggio agli alpini che si sono distinti per altruismo, generosità e spirito di servizio verso il prossimo.
Un riconoscimento che valorizza l’impegno di Turetta e la sua disponibilità nei confronti della comunità, qualità che rappresentano i valori più autentici della tradizione alpina.
La cerimonia, organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Varese e dal Gruppo di Laveno Mombello, ha rappresentato un momento di incontro e condivisione per celebrare l’impegno e la solidarietà che caratterizzano il mondo delle penne nere.
Nel corso della serata si sono svolte anche le premiazioni del 38° Trofeo “Presidente Nazionale”, la consegna dei contributi al Fondo di solidarietà Mons. Tarcisio Pigionatti e un riconoscimento dedicato ad alcuni soci aggregati diventati Amici degli Alpini. Ad accompagnare la manifestazione, con la propria musica, il Coro ANA “Arnica” di Laveno Mombello.
A congratularsi con Sergio Turetta è stato anche il sindaco di Besnate Giovanni Corbo, che ha voluto sottolineare il valore del riconoscimento e l’importanza dell’impegno degli alpini nella vita del paese. «Un premio che è il giusto riconoscimento a Sergio per la naturale capacità di essere al servizio degli altri e della Comunità – ha dichiarato il primo cittadino –. Congratulazioni a lui, ai suoi cari presenti in sala e al nostro Gruppo Alpini Besnate sempre presente tra noi in ogni occasione».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Marc Marquez annuncia il ritiro: a Valencia l'ultima gara in carriera
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.