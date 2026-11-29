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Un importante riconoscimento per l’alpino Sergio Turetta, del Gruppo Alpini di Besnate, insignito del Premio “Pa’ Togn” in occasione della tradizionale Serata della Riconoscenza, che si è svolta al teatro Franciscum di Laveno Mombello.

Galleria fotografica All’alpino di Besnate Sergio Turetta il premio “Pa’ Togn” 4 di 9

Il premio, giunto alla sua 46ª edizione, viene assegnato dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Varese in memoria di don Antonio Riboni, per rendere omaggio agli alpini che si sono distinti per altruismo, generosità e spirito di servizio verso il prossimo.

Un riconoscimento che valorizza l’impegno di Turetta e la sua disponibilità nei confronti della comunità, qualità che rappresentano i valori più autentici della tradizione alpina.

La cerimonia, organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Varese e dal Gruppo di Laveno Mombello, ha rappresentato un momento di incontro e condivisione per celebrare l’impegno e la solidarietà che caratterizzano il mondo delle penne nere.

Nel corso della serata si sono svolte anche le premiazioni del 38° Trofeo “Presidente Nazionale”, la consegna dei contributi al Fondo di solidarietà Mons. Tarcisio Pigionatti e un riconoscimento dedicato ad alcuni soci aggregati diventati Amici degli Alpini. Ad accompagnare la manifestazione, con la propria musica, il Coro ANA “Arnica” di Laveno Mombello.

A congratularsi con Sergio Turetta è stato anche il sindaco di Besnate Giovanni Corbo, che ha voluto sottolineare il valore del riconoscimento e l’importanza dell’impegno degli alpini nella vita del paese. «Un premio che è il giusto riconoscimento a Sergio per la naturale capacità di essere al servizio degli altri e della Comunità – ha dichiarato il primo cittadino –. Congratulazioni a lui, ai suoi cari presenti in sala e al nostro Gruppo Alpini Besnate sempre presente tra noi in ogni occasione».