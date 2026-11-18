All’asta un ristorante pizzeria a Varano Borghi: prezzo di partenza 25mila euro
L’attività di ristorazione sarà messa all’asta nell’ambito di una procedura del Tribunale di Milano. Le offerte dovranno essere presentate entro l’11 febbraio 2027
Un’attività di ristorante e pizzeria a Varano Borghi, in provincia di Varese, sarà messa all’asta con un prezzo di partenza di 25mila euro.
La vendita riguarda la cessione d’azienda nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale n. 674/2025 della società Kseniya Srls, seguita dal Tribunale di Milano.
Chi fosse interessato a rilevare l’attività potrà presentare la propria offerta entro le ore 13 dell’11 febbraio 2027. Il prezzo minimo richiesto è di 25mila euro, mentre la cauzione da versare corrisponde al 10% dell’importo offerto.
L’asta si svolgerà esclusivamente online, con modalità telematica asincrona, dalle ore 12 del 12 febbraio alle ore 12 del 26 febbraio 2027.
Per partecipare è necessario depositare l’offerta attraverso il portale www.fallcoaste.it, dove sono disponibili le informazioni relative alla procedura.
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo aste@fallco.it oppure contattare il numero 02 48006005.
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