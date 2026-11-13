Alle Ville Ponti la lezione di Matteo Lancini: “I ragazzi si confidano con l’IA perché gli adulti hanno smesso di ascoltare”

Quando ha detto che, potendo decidere, obbligherebbe gli studenti a portare lo smartphone in classe invece di chiuderlo in una sacchetta all’ingresso, la sala convention delle Ville Ponti di Varese è esplosa in un applauso a scena aperta.

L’intervento di Matteo Lancini, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro, è stato il momento più applaudito e partecipato della mattinata degli Stati Generali della Scuola Digitale. In un dialogo serrato con il direttore di Italian Tech Federico Ferrazza – che ha aperto il confronto ricordando come oltre nove adolescenti su dieci usino l’intelligenza artificiale e il 41 per cento le chieda aiuto nei momenti di tristezza, solitudine o ansia – Lancini ha ribaltato uno per uno i luoghi comuni sulle nuove generazioni, inchiodando il mondo degli adulti alle proprie responsabilità.

Il punto di partenza è il titolo stesso dell’incontro, dedicato al “bullismo degli adulti“. Per lo psicoterapeuta, dietro l’etichetta di una generazione fragile, narcisista o dipendente dagli schermi si nasconde un alibi comodo per chi deve educare.

«Ci siamo raccontati la favoletta che questi ragazzi siano fragili perché hanno avuto troppo, perché gli abbiamo portato lo zainetto e non saprebbero tollerare le frustrazioni» ha attaccato Lancini davanti a una platea – molto eterogenea, composta sia da insegnanti che studenti – silenziosa e attenta. «Chi incontra davvero gli adolescenti sa che è vero l’esatto contrario: è venuta meno quella che chiamo funzione materna, intesa non come ruolo della madre ma come capacità adulta di legittimare le emozioni negative come paura, tristezza e rabbia. Oggi chiediamo ai ragazzi di sacrificare le parti più profonde di sé per stare in superficie e non disturbare noi adulti». È in questo vuoto di ascolto che si inserisce la tecnologia: «L’intelligenza artificiale oggi sta svolgendo una funzione di ascolto senza giudizio. Se un ragazzo ha bisogno di parlare di malessere o di pensieri che fatica a gestire, si rivolge a lei perché trova disponibilità, mentre noi adulti ci limitiamo a dire che l’IA fa male».

Secondo Lancini, il disagio giovanile non nasce dagli schermi, ma da una società che ha progressivamente «sequestrato il corpo» ai ragazzi molto prima dell’avvento dei social, svuotando i cortili, chiamando la polizia se un adolescente tira una pallonata in piazza e trasformando il controllo in affetto.

«Oggi i genitori usano la geolocalizzazione e il registro elettronico e li chiamano cura, ma se i ragazzi si geolocalizzano tra loro lo chiamiamo possesso» ha osservato, strappando più di un sorriso amaro in sala. Una contraddizione che si riflette anche nel dibattito pubblico sulle leggi per vietare i social ai minori, liquide sul piano tecnico ma utili, secondo lo psicoterapeuta, solo a raccogliere consenso elettorale, mentre il mondo adulto fatica a confrontarsi con la complessità di un presente segnato da guerre, crisi ambientale e incertezza sul futuro.

La stoccata finale è arrivata sul terreno della scuola e del rapporto quotidiano con il digitale, provocando la reazione più vivace dell’eterogeneo pubblico varesino. Per Lancini, continuare a trattare il telefono come un corpo estraneo da lasciare fuori dall’aula significa rinunciare al ruolo educativo proprio nel luogo in cui i ragazzi vivono la loro società. «Non serve mettere il telefonino nella sacchetta dell’asilo mentre si fa la solita lezione nozionistica che i ragazzi dimenticano il giorno dopo per sopravvivere» ha concluso. «La scuola deve smettere di considerare la tecnologia un oggetto da tenere fuori e accettare che viviamo in questo mondo. Non servono divieti, ma adulti autorevoli che stiano in classe accanto ai ragazzi, che abbiano il coraggio di dire non lo so e che li aiutino a farsi domande».